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Путин объяснил, почему в России во время пандемии проходят матчи Евро

12:25, 30 июня 2021
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин объяснил во время традиционной прямой линии, почему Санкт-Петербург не отказался от проведения матчей Евро-2020, несмотря на вспышку COVID-19.

Проведение матчей Евро-2020 в Петербурге связано с обязательствами РФ по организации турнира, — сказал президент. 

В Санкт-Петербурге прошло четыре матча группового этапа чемпионата Европы по футболу и также состоится четвертьфинал Испания — Швейцария. Встреча пройдёт 2 июля и начнётся в 19:00 мск.

30 июня сборная Украины в овертайме вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020. 

Ранее стало известно, что Россия побила рекорд по смертям от COVID-19 с начала пандемии.

NEWS.ru ведёт текстовую онлайн-трансляцию прямой линии с Путиным. 

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