Пускать мы её, конечно же, не будем: Черчесов высказался о Бузовой

https://static.news.ru/photo/2912b336-cdd9-11eb-858c-96000091f725_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поддержке команды со стороны артистки Ольги Бузовой. Слова специалиста приводит Sports.ru.

Эфир с Бузовой я не смотрел. Рад, что за нас переживают. Но, естественно, красивых девушек в раздевалку мы пускать не будем, — сказал Черчесов.

Он добавил, что футболисты должны концентрироваться на игре, а не на девушках.

14 июня Ольга Бузова стала гостем программы «Все на Матч!». Во время эфира известная певица вступила в словесную перепалку с ведущим Губерниевым, после чего расплакалась. Телеведущая обозвала журналиста «дном, а не мужчиной». Она также сказала, что могла бы зайти в раздевалку команды, чтобы завести футболистов.

В первом матче Евро-2021 подопечные Черчесова проиграли сборной Бельгии со счётом 0:3. Вторая встреча пройдёт 16 июня в Санкт-Петербурге с командой Финляндии.