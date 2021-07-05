Пушков назвал закономерным вылет сборной Украины с Евро-2020

Футболисты сборной Украины крупно проиграли четвертьфинальный матч Евро-2020 команде Великобритании, при этом им не помогли контуры Крыма, нанесённые на футболки. Об этом в своём Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

Все ясно: Англия блестяще побеждает, Украине контур Крыма на футболках не помог, — говорится в его сообщении.

Пушков добавил, что команде Андрея Шевченко выход в полуфинал «не светил», поскольку разница в классе команд оказалась слишком очевидной.

Ранее стало известно, что сборная Англии обыграла команду Украины в матче 1/4 финала со счётом 4:0 и вышла в полуфинал Евро-2020. Встреча проходила в Риме (Италия). Счёт был открыт на четвёртой минуте. Гарри Кейн забил гол с передачи Рахима Стерлинга. Второй мяч на свой счёт записал Гарри Магуайр. На 50-й минуте снова отметился Кейн. Последний гол в этой встрече забил Джордан Хендерсон.