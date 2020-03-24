https://static.news.ru/photo/e2f494aa-6dc6-11ea-a290-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин подвёл итоги рассмотрения публикации нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы на предмет расизма по отношению к одноклубникам.

artem.dzyuba/instagram.com

Мы изучили пост Дзюбы в его Instagram, и он не несёт в себе дискриминационного характера. Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей, а во-вторых, Артём сравнивает игроков «Зенита» с одним из самых известных советских мультфильмов про семью, — приводит слова Смертина ТАСС .

Однако 44-летний бывший полузащитник отметил, что с публикацией подобных материалов необходимо быть осторожнее, так как в некоторых культурах подобные сравнения «могут считаться оскорбительными».

В понедельник, 23 марта, 31-летний форвард опубликовал в сторис своего Instagram фотографию, на которой сравнил темнокожих футболистов «сине-бело-голубых» с обезьянами из советского мультфильма «Обезьянки». На данный пост отреагировала организация «Футбол против расизма в Европе», посчитав данную публикацию проявлением расизма.

Ранее нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба посоветовал соблюдать правила личной гигиены и избегать скопления людей, писал NEWS.ru.