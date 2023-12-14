«ПСЖ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов после ничьей с «Боруссией»

Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл в ничью с дортмундской «Боруссией», но несмотря на это обеспечил себе выход в плей-офф турнира, сообщает портал «Чемпионат.com». Игра проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счетом 1:1.

Первый мяч забили хозяева встречи. На 51-й минуте гол в ворота французов отправил нападающий «Боруссии» Карим Адейеми. На 56-й минуте встречи счет сравнял полузащитник парижского клуба Уоррен Заир-Эмери. Кроме того, на 76-й минуте встречи мяч в ворота соперников забил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, но гол был отменен из-за офсайда.

В результате после 6-го тура «Боруссия» занимает первое место в групп F с 11 очками, она обеспечила себе выход в плей-офф. «ПСЖ» идет на втором месте с 8 очками и также получил право на выход из группы. При этом французы могли покинуть Лигу чемпионов, так как после первого тайма в параллельном матче «Ньюкасл» обыгрывал «Милан» со счетом 1:0. Однако итальянский клуб сумел перевернуть ход встречи во втором тайме и одержал итоговую победу со счетом 2:1.

Ранее в Аргентине футбольный арбитр Ремихио Армоа едва не зарезал одного из игроков прямо во время матча. Пострадавший футболист госпитализирован, рефери задержан полицией. Инцидент произошел в провинции Мисьонес во время матча молодежных команд. В какой-то момент на поле произошла потасовка, игроки столпились вокруг судьи, а тот достал нож и ударил одного из них. Сразу после нападения Армоа попытался скрыться, но ему это не удалось. По факту произошедшего проводится расследование.