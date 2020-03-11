https://static.news.ru/photo/bcf12db4-63e3-11ea-863c-fa163e074e61_660.jpg Фото: UEFA Pool/Handout/imago-images.de/Global Look Press

Футбольный клуб Пари Сен-Жермен (ПСЖ) обыграл дортмундскую «Боруссию» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал европейского турнира. Общий счёт противостояния 3:2.

Первый гол в составе французского клуба оформил нападающий Неймар, который вколотил мяч в сетку после подачи углового на 28-й минуте. Увеличить счёт встречи удалось на первой добавленной минуте сорокапятиминутки — полузащитник ПСЖ Пабло Сарабия нанёс удар в левый угол и не оставил шансов Роману Бюрки.

Первый матч 1/8 финала, напротив, закончился победой немецкой команды со счётом 2:1.

Стоит отметить, что ответная встреча прошла без зрителей из-за вспышки коронавируса, о чём ранее официально объявила пресс-служба полиции Парижа.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает вносить изменения в порядок проведения соревнований из-за распространения коронавирусной инфекции. 11 марта стало известно, что ещё два матча 1/8 финала Европы пройдут без зрителей, ранее писал NEWS.ru.