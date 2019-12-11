https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Второй игровой день заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов был отмечен уверенными победами фаворитов турнира.

В группе А французский «Пари Сен-Жермен» дома разгромил турецкий «Галатасарай» — 5:0 (2:0).

Мячи забили Мауро Икарди (32-я минута), Пабло Сарабиа (35-я), Неймар (46-я), Кильян Мбаппе (63-я) и Эдинсон Кавани (84-я, с пенальти).

В другом матче в этом квартете мадридский «Реал» на выезде победил бельгийский «Брюгге» — 3:1 (0:0).

У гостей отличились Родриго (53-я минута), Винисиус (64-я) и Лука Модрич (90+1-я), автором единственного гола у хозяев стал Ханс Ванакен (55-я).

В этой группе обладатели путёвок в плей-офф Лиги чемпионов определились заранее: «ПСЖ» в итоге занял первое место (16 очков), «Реал» — второе (11). «Брюгге» с тремя очками остался на третьем месте и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. «Галатасарай» набрал два очка и завершил еврокубковую кампанию в нынешнем сезоне.

В группе В немецкая «Бавария» стала единственной командой на групповой стадии Лиги чемпионов, не потерявшей в шести матчах ни одного очка. В заключительной встрече мюнхенцы на своём поле обыграли лондонский «Тоттенхэм» — 3:1 (2:1).

Победу хозяевам принесли точные удары Кингсли Комана (14-я минута), Томаса Мюллера (45-я) и Филиппе Коутиньо (64-я). В составе «шпор» результативным ударом отметился Райан Сессеньон (20-я).

В итоге «Бавария» закончила турнир с максимальными 18 очками, «Тоттенхэм» с десятью очками стал вторым. А вот третье место и пропуск в Лигу Европы в последний момент завоевал греческий «Олимпиакос», на своём поле обыгравший сербскую «Црвену Звезду» — 1:0 (0:0).

В этом поединке было назначено два пенальти. На 42-й минуте шанс выйти вперёд упустили гости: Томане с 11-метровой отметки пробил в штангу. Развязка наступила на 87-й минуте, когда Юссеф Эль-Араби забил с «точки» единственный мяч и принёс победу хозяевам.

У «Црвены Звезды» осталось три очка, и клуб из Белграда опустился на четвёртое место. «Олимпиакос» набрал на очко больше и обошёл сербов в борьбе за выход в еврокубковую весну.

Испанская «Барселона» отправила итальянский «Интер» в Лигу Европы, клуб Дениса Черышева опередил лондонский «Челси» в группе Лиги чемпионов, ранее писал NEWS.ru.