https://static.news.ru/photo/d3af74cc-da57-11e9-8e3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) обыграл испанский «Реал» со счётом 3:0.

Атакующий полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария открыл счёт на 14-й минуте.

На 33-й минуте Ди Мария делает дубль (2:0).

Через две минуты крайний нападающий Гарет Бейл уменьшает отрыв, пробивая ворота Кейлора Наваса. Однако арбитр принял решение отменить гол после просмотра VAR (игра рукой).

В добавленное время (90+1) защитник ПСЖ Томас Мёнье ставит точку, забивая третий гол во встрече.

Таким образом, ПСЖ возглавил турнирную таблицу группы А. Следом расположились «Брюгге», «Галатасарай». Замыкает квартет мадридский «Реал».

В другом матче московский «Локомотив» обыграл «Байер», писал News.ru.