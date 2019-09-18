В первом матче группового этапа Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) обыграл испанский «Реал» со счётом 3:0.
Атакующий полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария открыл счёт на 14-й минуте.
На 33-й минуте Ди Мария делает дубль (2:0).
Через две минуты крайний нападающий Гарет Бейл уменьшает отрыв, пробивая ворота Кейлора Наваса. Однако арбитр принял решение отменить гол после просмотра VAR (игра рукой).
В добавленное время (90+1) защитник ПСЖ Томас Мёнье ставит точку, забивая третий гол во встрече.
Таким образом, ПСЖ возглавил турнирную таблицу группы А. Следом расположились «Брюгге», «Галатасарай». Замыкает квартет мадридский «Реал».
В другом матче московский «Локомотив» обыграл «Байер», писал News.ru.