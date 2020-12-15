ПСЖ начал подготовку к переходу Месси

https://static.news.ru/photo/af8d9b12-3edf-11eb-8ae4-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Pablo Morano/XinHua/Global Look press

Лидер испанской «Барселоны» Лионель Месси близок к переходу в «Пари Сен-Жермен». Как утверждает портал Football Transfers, франузский клуб уже начал подготовку к трансферу шестикратного обладателя «Золотого мяча».

О возможном уходе Месси из «Барсы» мировые СМИ пишут уже не первый год. Однако сейчас он близок к этому, как никогда раньше. Аргентинец не скрывает недовольства ситуацией в команде и конфликтует с руководством клуба. Он уже был готов уйти, но его убедили остаться до окончания контракта, который истекает летом 2021 года. Соответственно, с января он может вести переговоры с другими клубами.

Официальные лица, близкие к руководству «Барселоны», признают, что Месси придётся пойти на понижение зарплаты, если он хочет остаться в клубе. В то же время неконкурентоспособность команды является ещё одним фактором, отталкивающим его от «блауграны», которая сейчас идёт на 10-м месте в Ла Лиге, — пишет автор издания.

По данным источника, ПСЖ уже готовится подписать Лео как свободного агента и даже дал некие поручения сети фирменных клубных магазинов. Очевидно, они касаются предстоящего перехода и запуска в продажу футболок команды с фамилией Месси. Правда, пока неясно, с каким игровым номером — привычная аргентинцу «десятка» в ПСЖ занята его бывшим одноклубником бразильцем Неймаром.

Ранее в СМИ появилась информация, что клуб достиг с Месси принципиальной договорённости. При этом ещё недавно главным претендентом на Лео являлся английский «Манчестер Сити», однако в итоге «горожане» отказались от этих планов.

Ранее NEWS.ru писал, что Месси вошёл в тройку претендентов на звание лучшего игрока 2020 года по версии ФИФА. Помимо него эту награду могут завоевать Криштиану Роналду и Роберт Левандовски.