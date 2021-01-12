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Футбол

ПСВ договорился со «Спартаком» о трансфере Хендрикса

21:36, 12 января 2021
Фото: Steindy/wikipedia.org

Нидерландский футбольный клуб ПСВ проинформировал о достижении договорённости с московским «Спартаком» касательно трансфера полузащитника Йоррита Хендрикса.

Как сообщается, 25-летний футболист подпишет соответствующее соглашение со «Спартаком» в том случае, если успешно пройдёт медицинское обследование в московском клубе.

В четверг Хендрикс отправится на сборы «Спартака» в Дубай, где завершит проверку и оставшиеся формальности. Обычно ПСВ прощается с игроками только после того, как эти формальности были выполнены, но в связи с текущей ситуацией с пандемией ПСВ решил попрощаться с Йорритом в среду во время матча ПСВ — АЗ, — говорится на сайте клуба.

Известно, что Хендрикс является воспитанником ПСВ. В активе футболиста 239 матчей, по итогам которых он забил восемь голов и реализовал 17 голевых передач.

Ранее NEWS.ru писал, что спортивный агент Алексей Сафонов рассказал о реальности возвращения нидерландского полузащитника Квинси Промеса в футбольный клуб «Спартак». По его словам, футбол — это бизнес и переход из «Аякса» в столичный коллектив не станет для игрока шагом назад.

Хавбек выступал за «красно-белых» с 2014 по 2018 год. В составе российского клуба форвард стал лучшим бомбардиром среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах.

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