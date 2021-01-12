ПСВ договорился со «Спартаком» о трансфере Хендрикса

https://static.news.ru/photo/bc8738de-5508-11eb-85b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steindy/wikipedia.org

Нидерландский футбольный клуб ПСВ проинформировал о достижении договорённости с московским «Спартаком» касательно трансфера полузащитника Йоррита Хендрикса.

Как сообщается, 25-летний футболист подпишет соответствующее соглашение со «Спартаком» в том случае, если успешно пройдёт медицинское обследование в московском клубе.

В четверг Хендрикс отправится на сборы «Спартака» в Дубай, где завершит проверку и оставшиеся формальности. Обычно ПСВ прощается с игроками только после того, как эти формальности были выполнены, но в связи с текущей ситуацией с пандемией ПСВ решил попрощаться с Йорритом в среду во время матча ПСВ — АЗ, — говорится на сайте клуба.

Известно, что Хендрикс является воспитанником ПСВ. В активе футболиста 239 матчей, по итогам которых он забил восемь голов и реализовал 17 голевых передач.

Een echte PSV'er gaat onze mooie club na ruim 16 jaar verlaten.



Jorrit, bedankt voor je passie, strijd, vechtlust, inzet en meer. Heel veel succes in Rusland! #J8RRIT — PSV (@PSV) January 12, 2021

Ранее NEWS.ru писал, что спортивный агент Алексей Сафонов рассказал о реальности возвращения нидерландского полузащитника Квинси Промеса в футбольный клуб «Спартак». По его словам, футбол — это бизнес и переход из «Аякса» в столичный коллектив не станет для игрока шагом назад.

Хавбек выступал за «красно-белых» с 2014 по 2018 год. В составе российского клуба форвард стал лучшим бомбардиром среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах.