Российская премьер-лига доведёт до конца ситуацию с системой видеопомощи арбитрам (VAR), сказал глава лиги Сергей Прядкин.
РПЛ доведёт до конца ситуацию с VAR, пока сложно сказать, получится ли в полном объёме обеспечить системой все матчи с 20-го тура в полном объёме, но меньше, чем было, не будет точно, — отметил Прядкин на пресс-конференции.
Он добавил, что РПЛ сделает всё возможное, чтобы система работала в полном объёме.
Ранее сообщалось, что VAR будет использоваться на всех матчах РПЛ со второй части сезона, писал NEWS.ru.
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