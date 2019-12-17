Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская премьер-лига (РПЛ) проведёт рабочую встречу с «Матч ТВ», который не стал показывать акцию болельщиков во время трансляций игр 19-го тура.

РПЛ проведёт рабочую встречу с коллегами 23–24 декабря, обсудим редакционную политику вещателя. Со стороны лиги никаких просьб по тому, как освещать данные акции, не было. Это решение вещателя, — сказал...