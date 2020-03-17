https://static.news.ru/photo/51b0a45a-6869-11ea-9b55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал своё переизбрание на новый пятилетний срок.

Я был к этому готов. Времени было достаточно. Был вопрос об отчёте за проделанный этап работы за пять лет. Приятно, что коллеги поддержали меня. Что касается стратегии, после выборов я рассказал, какие начинания мы бы хотели организовать. Основные положения будут включать в себя дальнейшее совершенствование. Мы эту стратегию должны принять, — сказал Прядкин журналистам.

Он также рассказал о финансовом вопросе в лиге.

Мы считаем, что основной заработок лиги должен быть от реализации медийных прав. Но, к сожалению, у нас нет конкуренции в платном телевидении. «Матч ТВ» оказался выгоднее наших первоначальных планов. Постепенно всё приходит в интернет-вещание, мы рассматриваем различные варианты. Мы будем делать всё для того, чтобы повысить наши поступления от медийных прав, — добавил Прядкин.

Ранее УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, писал NEWS.ru.