Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал тему убытков в футболе, связанных с распространением коронавируса и приостановкой соревнований.
В рамках УЕФА создана рабочая группа, куда войдут представители ассоциаций лиг, клубов и FIFPro. В ходе рабочей группы будут выработаны меры по компенсации тех проблемных вопросов, которые возникли в связи с этой эпидемией не только в европейском футболе, но и мире. Здоровье граждан — приоритет над финансовыми убытками, — сказал Прядкин журналистам.
Он подчеркнул, что в лиге способны завершить чемпионат России по футболу в срок.
В случае необходимости приостановки чемпионата мы соберёмся и примем решение, затем выступим с общим заявлением. Остановка будет осуществлена путём сдвига туров. Поскольку ЧЕ перенесён, мы в силах завершить чемпионат России. Мы проработаем календарь и будем ориентироваться на текущую обстановку. Даты будут опубликованы в соответствии с регламентом, — добавил Прядкин.
Глава РПЛ подчеркнул, что места в Лиге чемпионов и Лиге Европы будут определяться исходя из спортивных принципов в соответствии с местом в таблице.
Ранее УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, писал NEWS.ru.
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