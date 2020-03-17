https://static.news.ru/photo/14c16eca-6865-11ea-8198-fa163e074e61_660.jpg Сергей Прядкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал тему убытков в футболе, связанных с распространением коронавируса и приостановкой соревнований.

В рамках УЕФА создана рабочая группа, куда войдут представители ассоциаций лиг, клубов и FIFPro. В ходе рабочей группы будут выработаны меры по компенсации тех проблемных вопросов, которые возникли в связи с этой эпидемией не только в европейском футболе, но и мире. Здоровье граждан — приоритет над финансовыми убытками, — сказал Прядкин журналистам.

Он подчеркнул, что в лиге способны завершить чемпионат России по футболу в срок.

В случае необходимости приостановки чемпионата мы соберёмся и примем решение, затем выступим с общим заявлением. Остановка будет осуществлена путём сдвига туров. Поскольку ЧЕ перенесён, мы в силах завершить чемпионат России. Мы проработаем календарь и будем ориентироваться на текущую обстановку. Даты будут опубликованы в соответствии с регламентом, — добавил Прядкин.

Глава РПЛ подчеркнул, что места в Лиге чемпионов и Лиге Европы будут определяться исходя из спортивных принципов в соответствии с местом в таблице.

Ранее УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, писал NEWS.ru.