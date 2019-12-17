https://static.news.ru/photo/3f44ca80-20d9-11ea-bcd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская премьер-лига (РПЛ) проведёт рабочую встречу с «Матч ТВ», который не стал показывать акцию болельщиков во время трансляций игр 19-го тура.

РПЛ проведёт рабочую встречу с коллегами 23–24 декабря, обсудим редакционную политику вещателя. Со стороны лиги никаких просьб по тому, как освещать данные акции, не было. Это решение вещателя, — сказал глава РПЛ Прядкин.

Как сообщалось ранее, перед матчем «Зенит» — «Спартак» 1 декабря болельщики грубо выражались нецензурной бранью в общественном месте. Москвичи вышли из отеля, и их задержала полиция. Фрунзенский районный суд Петербурга вынес постановления о привлечении фанатов к административной ответственности. После этого все фанатские объединения на матчах 19-го тура покидали трибуны в знак протеста против произвола полиции, писал NEWS.ru. «Матч ТВ» во время прямых трансляций не показывал момент ухода болельщиков со стадиона.