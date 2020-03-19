https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российская премьер-лига может отложить совещание, запланированное на 10 апреля, если хотя бы в одном регионе, где есть команда лиги, продолжатся ограничения на проведение массовых мероприятий.

Уверен, что если обстановка в разных регионах будет разной, и распоряжения властей будут разными, мы выступим единым фронтом, и не будем проводить матчи, если хотя бы в одном регионе, где есть клуб РПЛ, будут ограничения после 10 апреля, — сказал президент РПЛ Сергей Прядкин в эфире канала «Россия 24».

По окончании Общего заседания РПЛ 17 марта он заявил, что вместе с коллегами проведёт собрание, определив дальнейших ход действий по ситуации с чемпионатом России.

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба советует соблюдать правила личной гигиены и избегать скопления людей, ранее писал NEWS.ru.