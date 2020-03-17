https://static.news.ru/photo/60c46808-6834-11ea-ab18-fa163e074e61_660.jpg Сергей Прядкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Прядкин единогласно был выбран президентом Российской премьер-лиги (РПЛ) на новый пятилетний срок.

Голосование прошло в полном соответствии с уставом в присутствии представителей избирательного комитета Российского футбольного союза (РФС) во время заседания общего собрания клубов РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Я благодарен клубам премьер-лиги за оказанное доверие, для меня очень важна их единогласная поддержка. Сегодня были определены основные направления работы лиги на ближайшие пять лет. Вместе мы будем делать её сильнее, привлекательнее и интереснее, — цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ.

Ранее избирательный комитет РФС признал, что во время переизбрания президента РПЛ Сергея Прядкина на новый пятилетний срок не были соблюдены основные принципы и требования ФИФА и РФС, писал NEWS.ru.