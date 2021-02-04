Прядкин частично признал вину за ситуацию с «Тамбовом»

https://static.news.ru/photo/67693514-66fb-11eb-a7d8-96000091f725_660.jpg Сергей Прядкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин взял на себя часть вины за то, что футбольный клуб «Тамбов» оказался без бюджетного финансирования.

Известно, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) команда оказалась на грани банкротства. Задолженность «Тамбова» составляет 360 млн рублей — почти 50% от указанной суммы приходится на долги по зарплате перед футболистами. Теперь футбольный клуб может сняться с чемпионата и окончательно потерять профессиональный статус. Прядкин считает, что его ввели в заблуждение и он поверил чиновникам.

По недостроенному стадиону — да. Когда тебе показывают проект стадиона, дорожную карту и это делает госчиновник, как я могу ему не верить? По остальному — нет. Не чувствую вины, — цитирует Прядкина RT.

При этом он добавил, что губернатор Тамбовской области извинился перед ним и главой РФС Александром Дюковым за возникшую ситуацию и что власти региона хотят сохранить профессиональный футбольный клуб. Также Прядкин заявил, что больше не будет верить чиновникам. По его словам, в условиях государственного финансирования никто не застрахован, что такая история не повторится с другим клубом.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Российский футбольный союз (РФС) наложил на клуб запрет на регистрацию новых игроков. При этом сообщалось, что временный запрет может быть снят, если клуб исполнит свои финансовые обязательства перед игроками, обратившимися в палату по разрешению споров. В «Тамбове» из-за долгов осталось только девять футболистов. Остальные игроки ушли, не дождавшись зарплаты. Клуб не может привлечь в состав даже футболистов из «молодёжки», так как у большинства из них нет профессиональных контрактов, сообщила генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

Как писал NEWS.ru, некоторое время назад губернатор Тамбовской области Александр Никитин прокомментировал ситуацию с финансированием ФК «Тамбов». По его словам, в настоящее время область не может предоставить клубу бюджетное финансирование.