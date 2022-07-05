«Прояви терпение»: Дзюба опубликовал загадочный пост в соцсетях Футболист Артем Дзюба опубликовал фотографию со львом и попросил «проявить терпение»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артём Дзюба

Экс-нападающий «Зенита» Артём Дзюба опубликовал загадочный пост. В одной из социальных сетей футболист разместил фотографию льва с подписью «прояви терпение».

Скоро придет и твое время. Прояви терпение, — гласит подпись на фотографии.

Дзюба покинул «Зенит» 22 мая 2022 года. В настоящий момент спортсмен находится в статусе свободного агента. В составе «Зенита» Дзюба стал четырёхкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В нынешнем сезоне форвард провёл за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба недоволен финансовыми предложениями из Турции. Форвард хочет получать больше €1,5 млн, сообщает Metaratings.ru. Ранее сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны «Фенербахче»