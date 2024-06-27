Провал Украины и Польши и триумф Грузии: итоги группового этапа Евро-2024

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В Германии завершился групповой этап Евро-2024. Почти все фавориты его преодолели, но без сенсаций не обошлось. Неожиданными участниками плей-офф стали сборные Грузии и Румынии, а крепкие команды Украины, Сербии и Польши провалились. Не обошлось также без травм, рекордов и скандалов. NEWS.ru — подробнее о главных событиях группового этапа Евро-2024.

Кто преподнес главную сенсацию

Сборная Австрии неожиданно заняла первое место в группе D, обойдя сборные Франции и Нидерландов. В стартовом матче подопечные работавшего в московском «Локомотиве» Ральфа Рангника с минимальным счетом проиграли французам, но больше австрийцы очков не теряли. Они сначала уверенно обыграли Польшу (3:1), а затем в результативном поединке победили Нидерланды (3:2). Матч австрийцев и голландцев пока можно назвать лучшим на этом Евро.

Финалисты ЧМ-2022 французы не потерпели ни одного поражения, но победа над Австрией оказалась единственной. Выиграть квартет им помешала сенсационная ничья в последнем туре с Польшей. Интересно, что французы пока не забили ни одного мяча с игры: Австрию обыграли благодаря автоголу, а полякам Киллиан Мбаппе забил с пенальти.

Еще одним неожиданным победителем группы стала сборная Румынии, которая в квартете E обошла звездную Бельгию, а также крепкие команды Украины и Словакии. Все участники группы набрали по четыре очка, но у румын лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

Особняком на этом Евро стоит новичок континентальных турниров — сборная Грузии. В первом матче команда при очень качественной игре уступила Турции (1:3), а во втором туре свела вничью матч с Чехией (1:1). В последней встрече против Португалии грузин устраивала только победа, и они справились с задачей. Хвича Кварацхелия уже на второй минуте вывел свою команду вперед, а во втором тайме Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил окончательный счет. Кстати, именно форвард сборной Грузии с тремя мячами стал лучшим бомбардиром группового этапа.

В отличие от Микаутадзе, форвард сборной Португалии Криштиану Роналду на нынешнем Евро пока не отличился, но уже успел установить на турнире несколько рекордов. Во-первых, ранее никому не удавалось сыграть на шести чемпионатах Европы. Во-вторых, Роналду стал единоличным лидером европейских первенств по количеству голевых передач. Теперь у него семь ассистов.

Кто первым лишился шансов на продолжение борьбы

Польская команда на матч с Францией вышла в статусе вылетевшей с Евро команды, Роберт Левандовски и компания проиграли первые два матча и первыми лишились шансов на выход в плей-офф. В России многие обрадовались этой новости, ведь именно с демарша Польши, которая весной 2022 года отказалась играть с командой Валерия Карпина, началась международная изоляция российской сборной.

Эмоции от вылета с турнира Сербии у российских болельщиков были противоположными. В стране многие поклонники футбола поддерживали именно эту команду, однако она провалилась на Евро. После поражения от Англии сербы дважды сыграли вничью (со Словенией и Данией) и финишировали в своей группе последними. Сербская сборная, обладающая отличным подбором футболистов в атаке, в трех матчах забила всего один мяч.

Какие травмы получали игроки

В стартовом матче против Австрии обидную травму получил форвард сборной Франции и претендент на звание главной звезды турнира Килиан Мбаппе. Нападающий врезался в австрийского защитника и получил перелом носа. В итоге игроку изготовили специальную маску, и в матче с Польшей он вернулся на поле, забив в этой игре мяч с пенальти.

Форвард сборной Венгрии Барнабаш Варга после полученной в матче с Шотландией травмы головы вернуться на поле не смог. Нападающий столкнулся с голкипером шотландцев Ангусом Ганном, получил сотрясение мозга и переломы лицевых костей. На этом турнир для него закончился.

Кто лучше всех выступил на групповом этапе

Единственной командой, набравшей на групповом этапе девять очков, стала сборная Испании. Такому результату не помешало даже то обстоятельство, что испанцы играли в «группе смерти» с Хорватией и Италией. В трех встречах чемпионы Европы 2008 и 2012 годов забили пять мячей и не пропустили ни разу.

Мощно на групповом этапе выступили и хозяева турнира немцы. Они начали поход за титулом с разгрома Шотландии (5:1), затем уверенно переиграли Венгрию (2:0), а в последнем туре спаслись от поражения на последних минутах в игре со Швейцарией. Семи очков немцам вполне хватило для того, чтобы выиграть свою группу.

Как выступила Украина

Сборная Украины, которая привезла в Германию очень крепкий состав, провалилась в стартовом матче против Румынии. Соперник забил в ворота украинской команды три безответных мяча, в конечном итоге именно это не позволило подопечным Сергея Реброва выйти из группы.

Во втором матче украинцы победили Словакию (2:1), а в последней игре удержали нулевую ничью с фаворитом группы Бельгией. Однако четырех набранных очков не хватило, чтобы выйти из группы: в квартете E все набрали по четыре очка, но у украинцев худшая разница забитых и пропущенных мячей, они покидают турнир.

Кто из фаворитов провалился

Хорватия впервые с Евро-2012 не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы. На нынешнем турнире подопечные Златко Далича вели в счете в матчах против Албании и Италии, но оба раза пропустили в добавленное время. К двум ничьим добавилось крупное поражение от Испании, двух очков для выхода в плей-офф Хорватии не хватило.

Сборная Англии вышла в плей-офф, но игра главного фаворита Евро разочаровала как английских, так и нейтральных поклонников футбола. В трех матчах англичане забили лишь два мяча, но этого хватило, чтобы выиграть группу.

«Это все еще недостаточно хорошо для Англии. Нам очень повезло, что мы прошли этот групповой этап. Впереди еще так много работы в плане уверенности и динамики», — заявил Daily Mail бывший футболист сборной Англии Иан Райт.

Какие скандалы случились на групповом этапе

Перед встречей первого тура массовую драку в одном из баров Гельзенкирхена устроили болельщики сборных Англии и Сербии, позже в столкновениях с полицией в Берлине поучаствовали польские фанаты. Поклонники сборной Албании «отличились» использованием пиротехники и бросанием на поле посторонних предметов во время матчей, а игрок албанцев Мирлинд Даку был дисквалифицирован на два матча за националистическую кричалку, которую он «зарядил» после ничьей с Хорватией.

Несмотря на отстранение от турнира сборной России, Евро не остался без российских болельщиков. На матче-открытии, а также на встречах с участием сборной Сербии были замечены российские триколоры. На матчи проносили даже флаги ДНР.

Кроме того, многими была воспринята как скандальная, ситуация с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым. После поражения от Румынии прошла новость, что украинские футболисты выставили его за дверь. Формально, так все и было, но в действительности, ничего скандального там не случилось: ситуации, когда разочарованные футболисты закрываются в раздевалке и выговаривают друг другу претензии на повышенных тонах, в футболе случаются сплошь и рядом.

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