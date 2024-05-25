Против «Зенита» нет приема: как «Динамо» упустило великий шанс на золото

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

ФК «Зенит»

Нынешний чемпионат России по футболу стал самым остросюжетным за последние пять лет. В заключительном, 30-м туре на золотые медали претендовали сразу три команды, и развязка оказалась максимально непредсказуемой. «Динамо» хватило бы ничьей с «Краснодаром» для завоевания золотых медалей, но москвичи потерпели поражение. Осечкой бело-голубых воспользовался «Зенит», который шестой раз подряд стал чемпионом. NEWS.ru — подробнее о главных событиях минувшего сезона.

Кто упустил главный шанс жизни

Минувший сезон стал настоящей трагедией для московского «Динамо». Бело-голубые до поздней весны не были претендентами на золотые медали, но перед последним туром команда Марсела Лички оказалась главным фаворитом.

В последнем туре динамовцам для заветных золотых медалей нужно было сыграть на выезде вничью с «Краснодаром», но москвичи не справились с этой задачей. Игра получилась максимально драматичной: в первом тайме гол «Краснодара» отменили, а во второй половине игры хозяева поля усилиями Джона Кордобы все же вышли вперед. Москвичи провели блеклый матч и не смогли отыграться. Мечту о чемпионстве стоит отложить до следующего года.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Марцел Личка

«Динамо» никогда в истории не становилось чемпионом России, а первенство СССР бело-голубые в последний раз выигрывали в 1976 году. Нынешний сезон мог стать для динамовцев счастливым, но снова не срослось.

Кто снова завоевал золото

Пять последних чемпионатов России выиграл «Зенит», и до нынешней субботы казалось, что эта серия точно прервется. Однако сенсации не произошло. Подопечные Сергея Семака на выезде одержали победу над «Ростовом» и забрали золото. Победа получилась волевой. На гол Роналдо на 54-й минуте гости ответили двумя забитыми мячами.

Густаво Мантуан на 65-й минуте реализовал пенальти, а спустя 20 минут Артур установил окончательный счет. В этом эпизоде не обошлось без ошибки голкипера «Ростова» Сергея Песьякова. Удар не был неберущимся, но вратарь в достаточно простой ситуации отбил мяч в собственные ворота.

«„Динамо“ упустило чемпионство. Мы говорили последние шесть туров, что „Зенит“ всем дает шансы. Но „Динамо“ и „Краснодар“ ими не воспользовались. В итоге за это „Зенит“ их наказал. Они короновали „Зенит“ в очередной раз», — рассказал «Чемпионату» бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

Кто провалил сезон

Московский «Спартак» — команда, которая априори претендует на самые высокие места, но в нынешнем сезоне красно-белые в очередной раз подвели своих болельщиков. Москвичи провели неровный сезон и финишировали лишь на пятом месте.

В первой половине красно-белые шли в группе лидеров, начало весны москвичи провалили, но последний отрезок, особенно после отставки Гильермо Абаскаля с поста главного тренера, провели очень уверенно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Гильермо Абаскаль

В последних пяти матчах «Спартак» не потерпел ни одного поражения, но этого не хватило для того, чтобы подняться выше пятого места. В следующем сезоне красно-белых возглавит легендарный футболист Деян Станкович, который постарается вернуть москвичам титулы.

Как сыграл Дзюба

У форварда «Локомотива» был отличный шанс стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, но он им не воспользовался. В минувшем сезоне Дзюба провел 21 матч в РПЛ, в которых отметился лишь четырьмя мячами. Команда форварда завершила чемпионат на четвертом месте и сохранила главного тренера. Однако Дзюбу «Локо», скорее всего, не сохранил. С большой долей вероятности форвард будет искать себе новую команду.

В последнем матче тура Дзюба не сыграл, по официальной версии, он пропустил встречу из-за визита к стоматологу. До Александра Кержакова, который с 233 мячами является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, форварду остается четыре забитых мяча.

Кто вылетел из РПЛ

Напрямую из РПЛ вылетели два клуба. «Сочи» потерял шансы на сохранение прописки в РПЛ еще в предпоследнем туре, судьба остальных команд решалась в последний момент. В итоге компанию южному коллективу в Первой лиге составила «Балтика». В последнем туре калининградский коллектив на своем поле уступил «Локомотиву», который был лишен турнирной мотивации.

Чудесное спасение совершил «Факел», воронежская команда на своем поле провела матч жизни и победила грозненский «Ахмат», который был лишен турнирной мотивации. Спасительные голы забили Сергей Божин и Евгений Марков.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Евгений Марков

Кто будет играть в стыковых матчах

Побороться за прописку в РПЛ предстоит «Нижнему Новгороду», который в последнем туре сыграл вничью с «Крыльями Советов». Этого нижегородцам хватило для набора 30 очков и участия в стыковых матчах. Такое же испытание предстоит «Уралу», который в последнем туре ничего не смог противопоставить московскому ЦСКА (0:2).

Прописку в РПЛ безоговорочно сохранили «Оренбург» и «Факел». Воронежцы в последнем туре обыграли «Ахмат», а оренбургская команда завершила нулевой ничьей поединок с московским «Спартаком».

Кто стал лучшим игроком сезона

Лучшим бомбардиром нынешнего сезона стал Матео Кассьера из «Зенита», который забил в минувшем сезоне 21 мяч. Колумбиец не отметился голами в решающем матче, зато оформил пента-трик в предпоследней игре с «Ахматом».

Лучшим ассистентом по итогам минувшего сезона стал полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков, который оформил целых 16 результативных передач. Однако это не помогло его команде подняться выше четвертого места.

По системе «гол плюс пас» лидерство разделили два футболиста. По 24 очка у Кассьеры и форварда «Динамо» Константина Тюкавина. Последнего сватают в европейские чемпионаты, однако пока до конкретики дело не дошло.

Рядом с лидерами по системе «гол плюс пас» полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков, у которого 23 очка. Недавно главный тренер сборной России Валерий Карпин включил полузащитника в состав национальной команды на товарищеский матч с Белоруссией.

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