«Просто дураки»: Губерниев ответил на критику в адрес вратаря «Ростова» Губерниев назвал «дураками» критиков игры вратаря «Ростова» Песьякова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Российский комментатор Дмитрий Губерниев назвал дураками критиков вратаря «Ростова» Сергея Песьякова в студии «Матч ТВ» после матча команды с «Зенитом». Он добавил, что игрокам из Ростова-на-Дону нужно было забивать, таким образом сняв с Песьякова ответственность за исход матча.

Забивать надо было. Те, кто пишет Песьякову гадости — просто дураки, — заявил Губерниев.

При счете 1:1 Песьяков допустил ошибку, что привело к пропуску мяча. В итоге «Зенит» обыграл «Ростов», получив преимущество в один гол. Таким образом петербургская команда выиграла чемпионат России в шестой раз подряд, второе место в Российской премьер-лиге занял «Краснодар».

По итогам матча «Ростов» набрал в свой актив 43 очка, завершив чемпионат на седьмом месте турнирной таблицы. На 54-й минуте матча гол в ворота «Зенита» забил бразилец Роналдо дос Сантос. В петербургской команде отличились Густаво Мантуан и Артур Гимарайнс. Первый забил с пенальти на 65-й минуте, а второй — на 85-й.

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