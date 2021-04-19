Прощай, Лига чемпионов: как топ-клубы устроили революцию в футболе

Пока мы все спали, в мире футбола произошло событие планетарного масштаба. В ночь с 18 на 19 апреля официально объявили о создании турнира Суперлига, который бесповоротно изменит весь европейский футбол. Что это за турнир, кто инициатор, кто выступает против — NEWS.ru отвечает на все вопросы.

Суперлига — что это такое?

Это новый футбольный турнир, участие в котором будут принимать топ-клубы. На данный момент официальными участниками новой лиги являются «Милан», «Интер», «Ювентус», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Атлетико» и «Барселона». В первом сезоне к ним должны присоединиться ещё три клуба — основателя лиги. Но по основной задумке всего в Суперлиге должно быть 20 клубов: 15 клубов-основателей и 5 участников, которые каждый год будут меняться.

Начать турнир планируют в августе. Уже даже готов формат грядущих состязаний. 20 клубов будут разделены на две группы по 10 участников. Каждый клуб сыграет в своей группе с каждым соперником по два матча (дома и на выезде). Из каждой группы выходят три первые команды. Ещё два участника четвертьфиналов определяются по итогам стыковых матчей (в них принимают участие команды, занявшие 4-е и 5-е места).

Кто инициатор и зачем это нужно?

Главный идейным вдохновителем Суперлиги является президент мадридского «Реала» Флорентино Перес. Он вынашивал эту идею очень давно, но ему понадобилось немало времени, чтобы сколотить вокруг себя прочный тыл последователей. В противном случае было бы тяжело дать отпор сильным мира сего (читай между строк: УЕФА).

Jonathan Moscrop via www.imago-i/www.imago-images.de/GLOBAL LOOK PRESS

Со своей задачей Перес справился безупречно. Он заручился поддержкой совладельца «Манчестер Юнайтед» Джоэла Глейзера и президента «Ювентуса» Андреа Аньелли. Теперь эта тройка занимает руководящие посты в новой лиге. Перес — президент. Его заместители — Глейзер и Аньелли. Последнему ради Суперлиги даже пришлось покинуть пост главы Ассоциации европейских клубов (ECA).

Всему виной, как не тяжело догадаться, деньги. Суперлига гарантирует совершенно иное финансовое обеспечение командам — участникам турнира (речь идёт о миллиардах). По данным испанского издания Marca, победитель Суперлиги может заработать 400 млн евро. Для сравнения: за победу в Лиге чемпионов дают 120 млн.

Известно также, что стартовая выплата 15 основателям составит 3,1 миллиарда евро. Эти деньги советуют потратить на возмещение убытков из-за пустых стадионов во время пандемии. Всего за первое время обещают распределить между европейскими лигами и клубами 10 миллиардов евро по механизму солидарности — то есть достанется и тем, кто в турнире не участвует.

Кто же оплачивает весь этот банкет? Генеральный спонсором Суперлиги является американский банк JP Morgan. На первых порах основная финансовая нагрузка будет лежать на нём.

Кстати, по данным The New York Times, американский банк настолько заинтересован в этой инициативе, что готов выплатить по 425 млн долларов каждому клубу, который присоединится к Суперлиге.

Кто против?

Главным противником Суперлиги является, конечно же, УЕФА. Основной аргумент чиновников — создание Суперлиги противоречит главным принципам европейского футбола — принцип равенства будет уничтожен, если гранды отделятся в привилегированную лигу. Подобного мнения придерживается и Международная федерация футбола (ФИФА), а также главы топ-5 европейских чемпионатов (АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига и Лига 1), которые уже публично выступили против Суперлиги.

Более того, топ-представителей немецкого («Бавария», «Боруссия» Дортмунд) и французских (ПСЖ) чемпионатов в Суперлиге пока нет.

Какие санкции могут быть?

Первые шаги в начавшейся войне между УЕФА и Суперлигой уже начались. Утром итальянское издание Gazzetta dello Sport выступило с информацией, что УЕФА собирается подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из всех турниров (включая национальные чемпионаты), а также запретить футболистам Суперлиги играть за сборные.

Ответного действия от Суперлиги не пришлось ждать долго. По данным АР, 12 клубов Суперлиги объявили, что начнут судебный процесс против ФИФА и УЕФА, если мировые футбольные организации будут мешать проведению турнира.

Почему произошёл раскол?

Дело не только в том, что богатые клубы захотели стать ещё богаче. Футбольным грандам надоело мириться с тем, что Лига чемпионов (как турнир) зарабатывает огромные деньги, а им достаются гроши от этих доходов. И это с учётом того, что львиная доля этих денег зарабатывается посредством самих клубов.

Реакция общественности

Пока негативных комментариев ожидаемо больше.

Сэр Алекс Фергюсон: «Разговоры о Суперлиге — это шаг назад в 70-летней истории европейского клубного футбола. Я был и игроком провинциальной команды в 1960-х, и тренером „Абердина“, выигравшего Кубок обладателей кубков, — для небольшого шотландского клуба это было сродни покорению Эвереста». (Reuters)

Federico Pestellini via www.imag/www.imago-images.de/GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эммануэль Макрон: «Президент приветствует позицию французских клубов отказаться от участия в Суперлиге, которая угрожает принципам единства и спортивных заслуг. Власти поддержат все шаги французских федерации и лиги, УЕФА и ФИФА для защиты целостности соревнований, национальных или европейских». (RMC Sport)

Премьер министр Великобритании Борис Джонсон: «Планы по созданию европейской Суперлиги могут нанести большой ущерб футболу, и мы поддерживаем футбольные власти в принятии мер [против этого]. Они нанесут удар в самое сердце отечественной игры и коснутся болельщиков по всей стране. Участвующие клубы должны ответить перед своими болельщиками и более широким футбольным сообществом, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги». (Twitter Джонсона)

Влияние Суперлиги на Россию

По мнению почётного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова, Суперлига негативно повлияет на российские клубы.

Участники европейских соревнований получают приличный гонорар. Особенно в Лиге чемпионов (25 млн евро). Это хорошие деньги. По сути, половина бюджета многих российских клубов. Если Суперлига будет создана, то наши клубы лишатся этой возможности. Я уже молчу про то, что к нам перестанут приезжать европейские гранды: «Реал Мадрид», «Барселона», «Бавария», — сказал Колосков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.