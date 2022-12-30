Прощай, Король, ты с нами навсегда: не стало легендарного футболиста Пеле Трехкратный чемпион мира умер в возрасте 28 лет, но оставил бессмертное наследие

Фото: Global Look Press / SVEN SIMON

Вряд ли кто-то сходу назовет год, в котором было больше трагедий и потрясений, чем в 2022-м. Но если кому-то показалось мало, то под самый занавес случилось еще одно: умер один из величайших футболистов в истории — бразилец Пеле. Ему было 82 года и он давно неизлечимо болел, мы знали, что он находится на пороге неизбежности, но смерть такого спортсмена — все равно трагедия для всего мира. Как минимум тех миллиардов людей, кто любит футбол. Включая тех, кого даже близко не было на этом свете, когда Пеле творил чудеса с мячом. Ушел первый футболист, всемирно признанный мировой легендой. Его назвали королем футбола и это прозвище навсегда закреплено только за ним.

Лечение больше не помогает

О том, что конец совсем близок стало понятно 3 декабря. Тогда появилась новость о том, что больному раком толстой кишки Пеле больше не помогает химиотерапия и отныне ему будут оказывать только паллиативную помощь. Не лечить, а просто снимать боль.

После этого было пару обнадеживающих новостей. На следующий день сам Пеле сделал пост в социальной сети, где сказал, что он продолжает бороться и полон сил.

Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силен, полон надежд, и я следую своему лечению, как обычно. Я хочу поблагодарить всю медицинскую и сестринскую команду за всю ту помощь, которую я получил. Я очень верю в Бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас, наполняет меня энергией, — написал он.

Хорошие новости всегда вселяют надежду, но даже далекому от медицины человеку было понятно, что любой рак, который больше не поддается лечению — это приговор. А у Пеле, помимо толстой кишки были обнаружены опухоли еще в кишечнике, печени и легком. Кроме того, он страдает сердечной недостаточностью и одышкой. Постоянно обостряются респираторные заболевания, из-за которых его клали в больницу почти каждый месяц. Еще на ЧМ-2018 в России он был прикован к инвалидной коляске, а с тех пор прошло четыре с половиной года.

Мир готовился к неизбежному давно. Например, в клубе «Сантос», за который Пеле играл большую часть карьеры, показали золотой саркофаг, украшенный изображениями легендарного футболиста.

31 декабря Пеле не стало. Он умер в больнице в Сан-Паулу, рядом с ним были его близкие. За считанные дни до смерти в сети появилась фотография, где дочь футболиста Кели Насименто обнимает своего отца со словами «еще одна ночь вместе, мы продолжаем бороться».

Морально рядом с Пеле были сотни великих футболистов прошлого и настоящего, которые лично знакомы с королем футбола. Киллиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Неймар, Лионель Месси — все они выражали поддержку Пеле в соцсетях на протяжении всех последних месяцев. Все голы сборной Бразилии на ЧМ в Катаре были посвящены тогда еще сражавшемуся со смертью королю. Теперь его больше нет.

Первый и единственный король футбола

Но есть его наследие. Королем футбола не прозывают просто так. Впервые мир увидел Пеле в 1958 году на чемпионате мира в Швеции. 17-летний на тот момент малыш делал с мячом такое, что до него не делал никто. А если и делали, то где-то на пляжах или на уровне региональных турниров, которые не показывали по телевидению (его толком и не было в то время). Точно не в финале чемпионата мира.

ЧМ-1958 был первым турниром, который транслировали на огромное количество стран. В основном, по радио, но были уже и телетрансляции. До этого футболистов почти никто не видел за пределами стадионов, и мировой звезды просто не могло появиться. А как только это стало возможно, то звездой стал Пеле. Он — первый футбольный «селебрити».

В полуфинале ЧМ-1958 Пеле оформил хет-трик в ворота сборной Франции, а в финале забил два мяча шведам. Каждый из голов был хорош по-своему, но запомнился больше всех последний, установивший окончательный счет — 5:2. Пеле перебросил мяч через защитика, получил от него шипами в бедро, но не упал, а поймал падавший мяч прямо на ногу, слета пробив в нижний угол.

Пеле не просто стал чемпионом мира в 17 лет, он по-настоящему шокировал мир. На него свалилась слава в подростковом возрасте, с чем справляются далеко не все. Пеле справился: спустя четыре года он снова стал чемпином мира в составе сборной Бразилии. Правда, на том турнире в Чили ему не повезло травмироваться уже на групповом этапе, после яркого старта и гола в ворота Мексики. Решающие матчи бразильцы выигрывали без него, ответственность за голы на себя взяли Гарринича и Вава.

А настоящей демонстрацией силы Пеле стал мундиаль 1970 года в Мексике. Та сборная Бразилии долгое время считалась сильнейшей командой за всю историю чемпионатов мира. Кто-то и сейчас скажет, что это так. И именно Пеле был ее лидером и вдохновителем. Ему было 29 лет. Сейчас этот возраст считается расцветом спортивных сил, а тогда в нем почти не играли. Пеле был самым старшим игроком той сборной после вратаря Феликса.

Тот мундиаль стал первым, который не только транслировали в прямом эфире на весь мир, но еще и в цвете. Пеле и помогавшие ему Ревилино и Жаирзиньо просто разрывали всех соперников, включая сильнейшую сборную Италии в финале — 4:1.

Бразилия на том турнире выиграла все шесть матчей с общим счетом 19:7. Судя по всему, именно тогда появилась крылатая фраза про бразильский стиль игры в футбол: «вы нам забьете сколько сможете, а мы вам — сколько захотим». Сам Пеле забил на ЧМ-1970 четыре мяча, включая гол головой в финале в ворота итальянцев. Именно тогда он утвердился в статусе короля футбола и больше никогда с ним не расставался.

Однажды игру Пеле живьем посчастливилось увидеть и москвичам. В 1965 году сборная Бразилии приехала в столицу СССР, чтобы провести со сборной Союза товарищеский матч. В «Лужники» пришло 102 тысячи человек. Если бы стадион вмещал миллион, он все равно был бы заполнен. Бразилия выиграла 3:0, Пеле забил два мяча.

В общей сложности за сбрную Бразилии он провел 92 матча и забил 77 голов. А за Сантос, в котором провел почти всю карьеру (1956 — 1974) отличился 1087 раз в 1120 матчах.

В 1970-е годы не было человека в мире, популярнее, чем Пеле. В любой стране, где проводились опросы, больше 90 процентов человек знали, кто это такой. Ему принадлежит рекорд по количеству данных интервью и сделанных фото. Правда, последний, видимо, превзошла принцесса Диана.

Спортивная уникальность Пеле заключалась в том, что несмотря на невысокий рост (172 см), он был самым быстрым футболистом мира (пробегал 100-метровку за 11 секунд, как сейчас Киллиан Мбаппе) и обладал настолько мягкой техникой, что даже в Бразилии ему не было равных. Пеле мог делать с мячом абсолютно все. Пожалуй, лишь еще про одного футболиста ХХ века можно сказать то же самое — про Диего Марадону.

ФИФА признала Пеле лучшим футболистом XX века, а Международный олимпийский комитет — лучшим спортсменом столетия. Он оставил гигантский след в истории спорта и в жизни миллионов людей. Он прошел путь из нищеты до самых вершин, вдохновив целые поколения. Пеле ушел, но его игра и наследие остались. Его голы за сборную Бразилии и «Сантос» можно найти в сети в огромном количестве. Про уже снимали и еще снимут не один художественный фильм. Легенда Пеле будет жить вечно.