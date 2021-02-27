Промес включён в стартовый состав «Спартака» на матч с «Рубином»

https://static.news.ru/photo/9472d12e-79ab-11eb-95c4-96000091f725_660.jpg Квинси Промес Фото: spartak.com

Московский «Спартак» объявил состав на матч 20-го тура РПЛ против казанского «Рубина». С первых минут на поле выйдет голландский полузащитник «красно-белых» Квинси Промес.

Состав столичной команды на игру выглядит следующим образом: Александр Максименко, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Павел Маслов, Лукас Айртон, Йоррит Хендрикс, Роман Зобнин, Виктор Мозес, Квинси Промес, Александр Соболев, Эсекьель Понсе.

Запасные: Александр Селихов, Артём Ребров, Зелимхан Бакаев, Илья Кутепов, Алекс Крал, Андрей Ещенко, Наиль Умяров, Илья Гапонов, Дмитрий Маркитесов. Из-за дисквалификации матч пропускает нападающий Джордан Ларссон, по аналогичной причине вместо главного тренера Доменико Тедеско руководить командой от бровки будет его ассистент Андреас Хинкель.

Эта игра станет для москвичей первой на своём поле за 85 дней — соответственно, это первая домашняя игра «Спартака» в нынешнем календарном году. 20 февраля подопечные Тедеско провели первый официальный матч года, на выезде уступив столичному «Динамо» 0:2 в 1/8 финала Кубка России.

Квинси Промес на днях вернулся в «Спартак», с которым он стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны в 2017 году. Клубная пресс-служба отмечает, что он является рекордсменом по забитым мячам в истории «Открытие Арены» — на домашнем стадионе «красно-белых» голландец 37 раз поражал чужие ворота.

Матч «Спартак» — «Рубин» начнётся в 14:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с петербуржцем Сергеем Лапочкиным.

Как писал NEWS.ru, Промес объяснил, что подтолкнуло его к возвращению в «Спартак». Он надеется, что это поможет ему закрепиться в сборной Нидерландов.