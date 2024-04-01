Роковой промах, рекорды, драки, тренерство: как живет Владимир Бесчастных

Фото: Sport-Express/TASS

Владимир Бесчастных

1 апреля исполняется 50 лет Владимиру Бесчастных — одному из лучших нападающих в истории российского футбола. Он проделал путь от воспитанника школы столичного «Динамо» до лидера сборной, а теперь строит тренерскую карьеру. NEWS.ru — подробнее о биографии форварда, его успехах и связанных с ним скандалах.

Бесчастных попал в «Спартак» из «Динамо»

В памяти многих болельщиков Бесчастных остался воспитанником спартаковской школы. Однако он присоединился к красно-белым только в возрасте 16 лет, пополнив дубль. Нападающего учили играть в футбол в столичном «Динамо». При этом он сделал себе имя в другой московской команде.

Карьера Бесчастных развивалась стремительно. Весной 1992 года 17-летнему нападающему, который после игры за дубль красно-белых получил два выходных, неожиданно позвонили домой, вызвав в главную команду.

«Перезвонил. Трубку взял как раз Олег Иванович Романцев. Говорю ему: «Это Володя, помните такого? Он отвечает: „Конечно, помню! А ты почему не на базе?“ Я говорю: „Не знал, что я под основой, мне не говорили“. И тут он меня огорошил: „Ты не под основой — ты в основе!“ Наутро приехал в Тарасовку на электричке, это был день игры. Конечно, волновался», — приводит слова Бесчастных «Чемпионат».

Первой для юного нападающего стала домашняя игра чемпионата России против «Крыльев Советов», в которой он оформил дубль. С тех пор форвард больше не возвращался во второй состав «Спартака».

Фото: rfpl_org/Global Look Press Владимир Бесчастных (слева)

Cтал легендой «Спартака»

В первом сезоне Бесчастных забил семь мячей в чемпионате России и помог своей команде выиграть турнир. Кроме того, он взял вместе с красно-белыми Кубок России. В финальном матче против ЦСКА нападающий сделал дубль. Бесчастных стал самым молодым игроком, забившим два мяча в решающей встрече. Футболист выделялся скоростью, физической мощью, голевым чутьем, поставленным ударом и отличной игрой головой. За эти качества он получил прозвище Бык.

В 1993-м «Спартак» снова стал чемпионом, а форвард забил уже 18 голов, став лучшим бомбардиром команды. Бесчастных провел в «Спартаке» первую половину сезона-1994 и забил 10 мячей. Москвичи снова стали чемпионами.

Форвард вернулся в родную команду в 2001-м в возрасте 27 лет и снова помог красно-белым завоевать чемпионский титул, после которого «Спартак» не брал золото 16 лет. В 2002-м руководство красно-белых в лице нового президента Андрея Червиченко предложило нападающему новый контракт, который предусматривал существенное снижение зарплаты. Бесчастных отказался и покинул клуб.

После этого форвард играл за турецкий «Фенербахче», «Кубань», «Динамо», «Химки», а также казахстанскую «Астану». В 2008-м он ушел из футбола. В активе Бесчастных 154 гола в профессиональной карьере. Это восьмой результат среди российских игроков.

Фото: Jürgen Fromme/firo Sportphoto/Global Look Press

Выступал в лучших европейских чемпионатах

В 1994-м Бесчастных перешел в немецкий «Вердер», который на тот момент был одним из ведущих клубов чемпионата Германии. Первый сезон в новой команде стал успешным для россиянина. Он забил 14 мячей во всех турнирах, а «Вердер» едва не стал чемпионом страны, отстав от взявшей золото дортмундской «Боруссии» на одно очко.

Бесчастных приглашал в бременский клуб тренер Отто Рехагель. После его ухода форвард выпал из стартового состава, стал получать мало игрового времени и в 1996-м перешел в испанский «Расинг». Его команда боролась за выживание в Примере, а Бесчастных в первых двух сезонах забил по 10 мячей в чемпионате. Позже форварда перевели на фланг полузащиты, и его результативность упала.

Во время выступлений в Испании Бесчастных стал участником двух резонансных драк. Одна из них произошла на улице. Когда игрок ехал с женой на машине, два мотоциклиста оказали супруге знаки внимания. Увидев футболиста, они показали ему средний палец и уехали. На светофоре россияне догнали байкеров. Бесчастных вышел из машины и набросился на них с кулаками.

«Одного сразу уложил, другого пришлось догонять. В итоге их отвезли в больницу, а я не пострадал», — рассказал Бесчастных Sport24. Футболисту удалось избежать проблем с законом, но «Расинг» оштрафовал его.

Фото: rfpl_org/Global Look Press Владимир Бесчастных (слева)

Кроме того, Бесчастных рассказал о драке с одним из одноклубников по «Расингу», который в неигровом эпизоде ударил его ногой на тренировке. Россиянин дождался окончания занятия и напал на товарища по команде в раздевалке.

В 2001-м «Расинг» исключил форварда из заявки за день до закрытия трансферного окна. Бесчастных не успел найти новую команду и просидел оставшиеся полгода контракта на скамейке.

Бесчастных был рекордсменом сборной России

Бесчастных дебютировал в национальной команде в 1992 году и провел за нее 71 матч, в которых забил 26 голов. Долгое время это было рекордом, пока достижение в 2014-м не перекрыл Александр Кержаков. Бесчастных принял участие в трех крупных турнирах: ЧМ-1994, Евро-1996 и чемпионате мира 2002 года. Сборная России ни в одном их них не смогла выйти из группы.

Говоря о Бесчастных, многие болельщики до сих пор вспоминают эпизод матча группового этапа ЧМ-2002 между сборными России и Японии. Во втором тайме при счете 1:0 в пользу японцев форвард вышел один на один с вратарем, обыграл его и не попал в пустые ворота. На видеоповторе было видно, что Бесчастных уходил в сторону от ворот, тянулся к мячу и наносил удар с острого угла с нерабочей ноги. До конца поединка счет не изменился.

После поражения сборной России болельщики, смотревшие матч на большом экране на Манежной площади в Москве, устроили погром с драками, битьем витрин и поджогом машин.

Чем сейчас занимается Бесчастных

После окончания карьеры Бесчастных пошел учиться на тренера. Первым местом его работы стала академия «Спартака», куда он пришел тренировать детей. Позже специалист входил в тренерский штаб армавирского «Торпедо» и «Тосно». Самостоятельно он впервые поработал в «Факеле» с 2019 по 2020 год.

Фото: Дмитрий Пукалик/C BY-SA 3.0/wikipedia/commons Владимир Бесчастных

В 2021-м Бесчастных вошел в тренерский штаб столичной «Родины», где работает в настоящее время. В нынешнем сезоне команда, выступающая в Первой лиге, борется за выход в РПЛ. После 23 туров москвичи идут пятыми и отстают от лидера на пять очков.

Бесчастных был дважды женат. Вторая супруга родила футболисту сыновей-близнецов. У Владимира есть брат-близнец Михаил.

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