«Проиграли достойно»: в Госдуме оценили поражение «Зенита» от «Ювентуса»

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов поделился мнением о выступлении санкт-петербургского «Зенита» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча проходила на стадионе в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. Слова Милонова приводит «Спорт-Экспресс».

Проиграли достойно – 2:4. Разница команд в классе значительная. Нужно кроме настроя ещё включать тактику и хитрость. Такая проверка собственных сил на фоне европейских грандов очень важна, надеюсь, эта встреча послужит во благо для «Зенита». Они могли выиграть, но, думаю, это проблема психологического характера, — сказал Милонов.

«Зенит» потерпел второе подряд поражение на групповой стадии Лиги чемпионов и практически потерял шансы на выход в 1/8 финала турнира. На данный момент подопечные Сергея Семака занимают третье место в квартете с тремя баллами, уступая «Челси» (девять очков) и «Ювентусу» (12 баллов). Замыкает четвёртку «Мальмё», не имеющий в активе набранных очков.

Ранее известный в прошлом футболист Сергей Кирьяков поделился мнением об игре «Зенита» в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. По его словам, петербуржцы выступили достойно, хотя и сами туринцы играли не лучшим образом.