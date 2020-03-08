Глава профсоюза итальянских футболистов Дамиано Томмази заявил, что готов объявить забастовку игроков, если чемпионата Италии не будет остановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
Федерация футбола Италии проведёт 10 марта экстренное заседание для решения данной ситуации, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее министр спорта и молодёжной политики Италии Винченцо Спадафора предложил приостановить чемпионат страны по футболу из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.
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