«Продолжим играть»: Дюков о чемпионате России по футболу Глава РФС сообщил, что чемпионат России по футболу не будет приостановлен

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что чемпионат России, а также другие внутренние соревнования не будут приостановлены. Ранее СМИ сообщали о возможной приостановке сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). По словам Дюкова, все программы будут реализованы в соответствии с планами, передает РИА Новости.

В футбол мы продолжим играть, мы продолжим проведение всех соревнований. Все программы будут реализованы в соответствии с планами. Мы не собираемся вносить никакие коррективы, — сказал Дюков.

Ранее спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев допустил вероятность приостановки РПЛ. До него о таком сценарии высказался депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

24 сентября сборная России по футболу вырвала победу у национальной команды Киргизии в товарищеском матче. Встреча прошла в Бишкеке и завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Это был первый матч сборной России за 314 дней. Команда была отстранена от международных соревнований в конце февраля 2022 года. Такое решение приняли в УЕФА и ФИФА в связи с военной спецоперацией на Украине.