Международная федерация футбола (ФИФА) официально подтвердила, что футболисты, чьи контракты с клубами истекают в последний день июня, смогут покинуть место работы и стать свободными агентами, не дожидаясь завершения сезона, пока находящегося на паузе по известной причине. NEWS.ru изучил составы ведущих команд российской премьер-лиги (РПЛ), чтобы понять, каких игроков эти клубы могут лишиться на финише нынешнего «замороженного» чемпионата — если, конечно, будет принято решение его доиграть.

ФИФА ищет выход из «контрактного тупика»

Сразу следует отметить, что проблема истекающих контрактов будет актуальна не только для ведущих европейских чемпионатов, где каждой из команд предстоит доиграть по 10-12 матчей, но и для РПЛ, в которой остались несыгранными лишь восемь туров. Дело в том, что сложная эпидемиологическая ситуация не позволит возобновить наш чемпионат раньше начала июня, а это означает, что турнир неизбежно «выползет» за рамки первого полугодия. Поэтому футболисты, трудовые соглашения которых с клубами заканчиваются 30 июня, фактически уже не смогут выполнять свои обязанности.

ФИФА ранее дала рекомендации всем клубам автоматически продлить контракты с игроками до фактического завершения сезона в каждой стране. Но, во-первых, это лишь рекомендации, а не строгие предписания — значит, владельцы команд могут и не прислушаться к ним, приняв некое собственное решение. Во-вторых, сейчас пока ещё вообще не ясно, как долго продлятся «приторможенные» чемпионаты — да непонятно даже, когда они возобновятся! Иными словами, ФИФА фактически предлагает клубным боссам «оставить на полном довольствии» и на неопределённый срок футболистов, с которыми те, возможно, намеревались расстаться по окончании первого летнего месяца.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация, как видите, сложилась непростая. А усугубляется она тем, что привычные сроки открытия трансферного окна (то есть периода, в который футболисты могут официально переходить из одного клуба в другой и регистрировать свои контракты на новом месте работы) теперь уже точно сдвинутся с 1 июля на новую дату. Об этом заявил испанскому изданию AS юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо.

Продлевать контракты после 30 июня не будет возможности, поскольку трансферный рынок не откроется, и игроки не смогут зарегистрироваться в новых клубах. Кроме того, если аренда игрока истекает в последний день июня, теоретически он может вернуться в свой прежний клуб, но и в этом случае окно регистрации будет закрыто, — отметил чиновник ФИФА.

Таким образом, чтобы найти хоть какой-то выход из тупиковой ситуации, в которой оказались и клубы, и футболисты, Международная федерация приняла решение разрешить игрокам, у которых контракты заканчиваются 30 июня нынешнего года, самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу. Проще говоря, покидать клубы, если не удастся договориться с работодателями о продлении соглашения.

В этой связи весьма любопытно, какие из российских топ-клубов могут понести неожиданные кадровые потери, если доигрывать приостановленный чемпионат придётся не только в июне, но и в июле, а возможно, и в августе.

Против «Зенита» и «Локомотива» ещё и новый лимит

Безоговорочный лидер РПЛ петербургский «Зенит» может столкнуться с серьёзными проблемами практически в каждой линии. Правда, с самым результативным форвардом нынешнего чемпионата Артёмом Дзюбой, говорят, руководство клуба уже договорилось о продлении соглашения, однако формально на данный момент в графе «срок окончания контракта» у нападающего значится последний день июня текущего года.

Также в «зоне риска» вратарь Михаил Кержаков, капитан команды Бранислав Иванович, его потенциальный напарник по центру обороны Йордан Осорио (у венесуэльца истекает срок аренды, после чего он может вернуться в португальский «Порту»), фланговые защитники Юрий Жирков и Игорь Смольников, а также хавбеки Далер Кузяев и Олег Шатов.

Михаил Кержаков Aleksandr Kulebyakin, Александр/Global Look Press

Необходимо также принимать во внимание тот факт, что со следующего сезона (опять же, если он когда-нибудь начнётся) в РПЛ вводится новый формат лимита на легионеров — так называемый «8 плюс 17», согласно которому в заявку на сезон можно включать восемь иностранных футболистов и 17 россиян. При этом все восемь легионеров могут в каждом матче находиться на поле одновременно.

У «Зенита» за вычетом Осорио и серба Ивановича в заявке как раз остаются восемь футболистов с иностранными паспортами, однако это вовсе не означает, что проблема с лимитом может решиться сама собой. Всё-таки Иванович даже в свои 36 лет остаётся капитаном и лидером «сине-бело-голубых», а Осорио молод и перспективен. Поэтому далеко не факт, что «проблему 30 июня» в Питере решат простой надеждой на то, что «оно само рассосётся».

В похожей ситуации может оказаться и вышедший на второе место в таблице РПЛ московский «Локомотив». У «железнодорожников» тоже всюду фигурирует пресловутая «восьмёрка»: именно столько в заявке игроков с истекающими летом контрактами (это голкипер Антон Коченков, защитники Владислав Игнатьев, Борис Ротенберг, Мачей Рыбус, полузащитники Жоау Мариу и Александр Коломейцев, нападающие Джефферсон Фарфан и Эдер) и такое же количество остающихся в обойме иностранцев.

Однако «красно-зелёные» наверняка пожелают продлить аренду португальского хавбека-универсала Жоау Мариу из итальянского «Интера», да и поляк Рыбус неплохо закрывает дефицитную позицию левого защитника. Перуанец Фарфан даже в своём солидном возрасте и с высказанными претензиями по поводу возможного сокращения зарплат ещё способен принести пользу «Локо», да и с Эдером не следует спешить расставаться, пока не ясна судьба уехавшего в аренду в испанскую «Сельту» Фёдора Смолова.

Джефферсон Фарфан Сергей Булкин/NEWS.ru

Разумеется, главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин, к которому корреспондент NEWS.ru обратился за комментарием, выразил надежду, что его команде всё же удастся завершить приостановленный чемпионат без кадровых потерь, при этом сделав ремарку, что за разъяснением по данному вопросу лучше обращаться к генеральному директору клуба.

На этот вопрос лучше ответит Василий Кикнадзе, но я считаю, что команда должна закончить сезон в полном составе, — сказал Сёмин.

«Пока время есть подумать»

Впрочем, есть в нашем чемпионате и клубы, на которых решение ФИФА о предоставлении вольной футболистам с истекающими контрактами практически никак не скажется. У ЦСКА, например, в «зоне риска» находится лишь защитник Кирилл Набабкин, и нет никаких сомнений, что руководство «армейского» клуба найдёт оптимальное решение вопроса.

В заявке самого принципиального соперника «красно-синих» — столичного «Спартака» — трое игроков с завершающимися трудовыми соглашениями. Однако нападающий Александр Соболев, арендованный у самарских «Крыльев Советов» до лета, наверняка будет выкуплен «красно-белыми». А с другим «временщиком» — немцем Андре Шюррле из дортмундской «Боруссии» — с учётом постоянных травм и плохой формы чемпиона мира-2014 в «Спартаке» могут и расстаться без особого сожаления.

Зато вокруг Лоренсо Мельгарехо может развернуться любопытная история. Дело в том, что у парагвайца истекает не только срок контракта с «красно-белыми», но и... паспорт. Удостоверение личности необходимо поменять до конца лета, однако пока вырваться на родину у Мельгарехо ввиду повсеместного карантина и закрытых границ не получается. И если до августа ситуация не изменится, то спартаковский универсал может повторить судьбу знаменитого бразильца Роналдиньо, который, как известно, угодил на месяц в тюрьму за подделку документов для того, чтобы попасть на территорию всё того же Парагвая.

Лоренсо Мельгарехо Сергей Булкин/NEWS.ru

Если вернуться к теме «проблемы 30 июня», то у «Краснодара» тоже не так много — лишь четверо — игроков с завершающимися контрактами, однако все они могут считаться весьма важными фигурами в команде Мурада Мусаева. Пожалуй, лишь с голкипером Станиславом Крицюком «быки» могут расстаться более или менее безболезненно, тогда как потеря полузащитника Мануэла Фернандеша, игроков атаки Ари и Маркуса Берга наверняка не пройдёт бесследно для команды, мечтающей пробиться, наконец, в групповой турнир Лиги чемпионов.

При этом руководству южан придётся вписываться и в новый лимит на легионеров. Из упомянутого квартета российское гражданство есть лишь у Крицюка и Ари, а если в клубе захотят сохранить и португальца Фернандеша со шведом Бергом, иностранцев в заявке станет 11. То есть нужно будет искать три кандидатуры «на выход».

Впрочем, пожалуй, лучше всех ситуацию прокомментировал в беседе с корреспондентом NEWS.ru генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов.

В мае могу примерно понять, что и как будет. Сейчас рано об этом говорить. Пока время есть подумать, — заявил Газизов.

В актуальной заявке «Уфы», кстати, контракты ближайшим летом истекают сразу у девяти игроков. Так что подумать действительно есть над чем. А продолжающийся тотальный карантин пока даёт для этого достаточно времени.