«Прижал к одному месту»: как друга Абрамовича заподозрили в домогательствах

Тяжёлые времена переживает не только российский миллиардер Роман Абрамовмч, который попал под санкции Великобритании и не может теперь продать «Челси», но и его друг Авраам Грант. День ото дня вскрываются новые подробности сексуальных домогательств с участием бывшего тренера лондонского клуба. Десятки жертв рассказывали о непристойном поведении одного из влиятельных людей Израиля. В чём конкретно обвиняют Гранта и что ему грозит? Рассказываем.

Первые признания

Впервые информация о домогательствах со стороны Авраама Гранта всплыла в конце января. Израильский журналист Хаким Этгар провёл большое расследование, по итогам которого обнародовал шокирующие истории девушек о поведении футбольного тренера Авраама Гранта. Сюжет Хакима был показан на 12-м канале израильского телевидения.

Одной из жертв стала 22-летняя девушка. Она заявила, что в июне 2020-го года 66-летний Авраам Грант пригласил её к себе в квартиру в Тель-Авиве, обещая помочь с трудоустройством. Однако далее события стали разворачиваться самым неожиданным образом. После непродолжительного формального диалога Авраам предложил девушке раздеться. Она сначала подумала, что это шутка, но далее бывший тренер стал применять к ней силу: он пытался её обнять, поцеловать, хватал за шею. Впрочем, несмотря на все домогательства, девушка не стала заниматься с ним сексом. Единственное, чего добился Авраам, — заставил девушку остаться на ночь у него. Она побоялась отказать ему.

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Девушка поплакала в ванной, после чего Грант уложил её спать в отдельную комнату. Проснувшись, она обнаружила, что мужчина держит над её головой обнажённый половой член.

Ещё одна жертва, которая назвала себя известной израильской журналисткой, заявила, что в начале знакомства Авраам позволял себе давать непристойные комментарии в её адрес и отправлял пошлые сообщения. Подобным образом Грант вёл себя со многими женщинами. Примечательно то, что схема развода на секс была у израильского тренера одинаковой. Он предлагал юным девушкам оказать поддержку на начальном этапе карьеры взамен на такую безобидную плату, как секс.

Новые подробности

Но на этом животрепещущие истории не закончились. Накануне ещё три женщины обвинили Гранта в сексуальных домогательствах. Их признания появились также на 12-м канале. Вот что рассказали жертвы.

Одна из них вспомнила, как тренер отвёз её на машине в гараж и спросил, на что она готова ради денег. Девушка поняла, на что намекает мужчина, и категорически отказалась от интимной близости. Тогда Грант в качестве альтернативы предложил ей менее классический вариант сексуального сближения. У неё не было возможности отказаться.

Другая женщина, которой на момент инцидента было 18 лет, рассказала, как ей пришлось убегать от Гранта на автостоянке после его попыток овладеть ею. Впоследствии он ещё какое-то время продолжал ей отправлять фотографии интимного характера. Когда девушка потребовала его остановиться, он отметил, что отправил их «по ошибке».

Ещё одна пострадавшая вспомнила, как тренер пригласил её в гости под предлогом обсуждения рабочих моментов. Когда девушка оказалась в его спальне, он прижал её голову к половому органу, а затем заплатил ей чуть больше $300 за секс.

Реакция подозреваемого

После таких серьёзных обвинений Грант не мог не выступить с заявлением. Он это сделал. Но никакого опровержения или подтверждения информации не случилось. Одни лишь слова сожаления.

Мои отношения с женщинами всегда основывались на уважении и согласии. Я никогда не собирался никому причинять вред. Я сожалею от всего сердца, если кто-то пострадал от моих действий. Мне жаль, — заявил он.

Авраам Грант wikipedia.org

Какими бы искренними ни были его слова сожаления, если истории с домогательствами подтвердятся, это может грозить тренеру серьёзными последствиями. Вплоть до тюремного срока до 20 лет (по законодательству Израиля).

Вывел «Челси» в финал ЛЧ и стал чемпионом Сербии

Задолго до этого громкого скандала Авраам Грант сделал себе имя за счёт достаточно успешной тренерской карьеры на родине, в Израиле. Наиболее количество трофеев он собрал в клубе «Маккаби Тель-Авив», который возглавлял с 1996 по 2000 год. Авраам дважды стал чемпионом страны, один раз завоевал Кубок Израиля и два раза местный Кубок лиги. Не менее результативную работу он проделал и в «Маккаби Хайфа», приведя команду дважды к чемпионству. Благодаря хорошим результатам на клубном уровне он в 2002 году получил приглашение в сборную. Возглавлял её до 2006 года.

Затем начался международный этап его карьеры. В сезоне-2007/08 он возглавил «Челси». Ему с ходу удалось дойти до финала Лиги чемпионов (в том финале победу одержал «Манчестер Юнайтед») и занять второе место в Английской пемьер-лиге. Далее он ещё поработал в нескольких английских клубах (безуспешно) и отправился в Сербию, где привёл к чемпионству «Партизан».

67-летний специалист до сих пор продолжает тренерскую деятельность. С 2018 года он руководит командой «Норт-Ист Юнайтед» из индийского города Гувахати.