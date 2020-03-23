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Врач тульского футбольного клуба «Арсенал» Александр Резепов выразил мнение о том, почему в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) нет заражённых коронавирусной инфекцией.

В РПЛ нет заболевших прежде всего потому, что у наших клубов не было международных матчей, — цитирует Резепова «Чемпионат». Специалист отметил, что коронавирусом мог заболеть кто-то из родственников футболистов, которые...