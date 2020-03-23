Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

Приостановка матчей испанских футбольных лиг продлена на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Соревнования не будут проводиться на территории страны до дальнейшего уведомления властей, сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.

Ранее руководство и тренерский штаб петербургского футбольного клуба «Зенит» приняли решение продлить карантин на неделю. Футболисты команды продолжат тренироваться в домашнем режиме. Таким образом, карантин в команде продлится до 29 марта.

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