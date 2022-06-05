Приостановивший контракт с «Краснодаром» поляк Крыховяк вернётся в клуб

Фото: vk.com/fckrasnodar

Гжегож Крыховяк

Полузащитник сборной Польши по футболу Гжегож Крыховяк принял решение вернуться в «Краснодар», сообщает «Спорт-Экспресс». Нынешний сезон 32-летний хавбек заканчивал в греческом АЕКе, но теперь планирует продолжить карьеру в России.

15 марта Крыховяк приостановил контракт с «Краснодаром», воспользовавшись соответствующей опцией, которую Международная федерация футбола (ФИФА) предоставила легионерам из Российской премьер-лиги (РПЛ).

7 марта стало известно, что Крыховяк собрал всех иностранных игроков «Краснодара» и убедил их покинуть клуб из-за ситуации на Украине. Также сообщалось, что сам поляк не планирует возвращаться в Россию.

В минувшем сезоне РПЛ Крыховяк провёл 14 матчей. Полузащитник забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.