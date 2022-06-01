«Принесу больше пользы, если буду вести соцсети»: Зинченко о помощи Украине Футболист Зинченко заявил, что его миссия состоит в «демонстрации правды»

Александр Зинченко / Фото Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко высказался о своей миссии на благо страны. Он отметил, что принесёт больше пользы Украине, если останется в Англии и будет вести информационную работу в соцсетях. Его слова приводит Tribuna.com.

Украине я принесу больше пользы, если буду оставаться в Англии и помогать гуманитарными вещами, вести свои социальные сети, давать интервью. Моя миссия — показать всему миру правду, — заявил футболист.

1 июня состоится матч 1/2 финала плей-офф за выход на чемпионат мира между Шотландией и Украиной. Первая игра пройдёт в шотландском Глазго. Ответная встреча состоится спустя четыре дня в столице Уэльса Кардиффе. Победитель этой пары должен встретиться со сборной Уэльса за право сыграть на мундиале в Катаре.

Ранее главный тренер сборной Украины Александр Петраков заявил, что его не приняли в отряды территориальной обороны Киева из-за возраста. Его попросили сконцентрироваться на игре и вывести сборную Украины на чемпионат мира по футболу.