До возвращения чемпионата России по футболу осталось, внимание, меньше недели. Откроет 23 тур точно не матч века, но на безрыбье, как говорится, и рак — рыба, так что 19 июня в 18:00 по московскому времени аутсайдеры турнира «Крылья Советов» и «Ахмат» поборются за путёвку под названием «умереть, но остаться в высшем дивизионе». Для них теперь каждый матч, как последний. Тем более вылетит только одна команда, так как «Химки» отказались от участия в Российской премьер-лиге (РПЛ), о чём NEWS.ru писал ранее. Но зато остальные встречи, однозначно, порадуют болельщиков. Игрой тура, которая состоится в субботу, 20 июня, смело можно назвать ЦСКА — «Зенит». И пока мы все активно ждём рестарт, некоторые команды не просто тренируются, но и проводят товарищеские встречи — иногда официально, иногда совершенно секретно. Результаты некоторых игр заставляют по-настоящему округлить глаза — если бы это были официальные матчи, несомненно, их обсуждали бы ещё несколько дней. NEWS.ru рассказывает, как всё прошло, а также рассуждает, можно ли по результату тренировочных игр судить, кто из клубов лучше всего готов к возобновлению соревнований.

«Зенит» под лозунгом «только никому ни слова» встретился с «Оренбургом» и «Уфой»

То, что клуб Александра Медведева другим командам догнать в оставшихся восьми матчах практически невозможно, является теоремой, которую не нужно доказывать. Петербуржцы прекрасно провели карантин, подписав новый контракт с лидером коллектива нападающим Артёмом Дзюбой, а также с главным тренером Сергеем Семаком.

Оба матча официально никак не анонсировались, футболистам, судя по всему, также запретили об этом сообщать. Но кто станет препятствовать вещанию СМИ?

Итак, два матча и ни одного поражения команды с берегов Невы: подопечные Сергея Семака одолели оренбуржцев со счётом 5:3, хет-трик оформил вернувшийся на поле после травмы форвард Малком; а вот уфимцы оказались совсем не лёгкой добычей — «Зенит» с минимальным счётом разобрался с соперником, а единственный мяч в ворота залетел от бутсы Артёма Дзюбы.

Футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с NEWS.ru заявил, что «товарищеские игры — это вообще ни о чём, просто дали ребятам продышаться».

Учитывая, что «Зенит» не отпускал иностранцев, петербуржцы кажутся наиболее подготовленными. Но необходимо дождаться первого тура после приостановки чемпионата, тогда и можно объективно говорить о подготовке к рестарту. А неофициальные встречи — это история, когда футболисты лишний раз боятся травму получить, не лезут в борьбу, — сказал Сафонов.

По его словам, «Зенит» точно никто не сможет догнать в борьбе за чемпионство.

Вот за второе и третье места между «Ростовом», «Краснодаром» и «Локомотивом» будет приличная «заруба». И плюс, если «Зенит» выйдет в финал Кубка России, тогда и за шестое место будет борьба, потому что эта позиция позволяет бороться за Лигу Европы, — добавил специалист.

Бывший игрок ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин также поддерживает эксперта и утверждает, что результаты тренировочного процесса не имеют большого значения.

Футболисты находятся под нагрузкой: кто-то больше, кто-то меньше, кто-то переносит их трудно, кто-то полегче, кто-то выделяется, кто-то пока не готов к началу сезона. Так что эти результаты ни о чём не говорят. Однозначно, догнать «Зенит» в борьбе за чемпионство будет очень сложно. Если команда Семака упустит такую выгодную ситуацию, то проиграет только сама себе. А так у «Зенита» нет проблем, но у коллектива давно назрел момент, когда пора перетрясти команду и обновить состав, найдя более молодых и мотивированных ребят, — сказал Сафонов корреспонденту NEWS.ru.

Поезд Николича имеет место жить

«Локомотив» под руководством нового наставника Марко Николича не уступает «Зениту» в проведении «товарняков» — их также два и без поражений. Но в отличие от главного оппонента в борьбе за чемпионство «железнодорожники» обе встречи официально анонсировали. Первая игра состоялась ещё 7 июня на запасной арене в Черкизове. Тогда «Локо» принимал «Динамо» Кирилла Новикова, и вот дожать противника не получилось — матч завершился со счётом 1:1. Да и откровенно говоря, это «бело-голубые» должны были «убивать» — оба мяча забили как раз «динамовцы» — сначала Кирилл Панченко, а затем автоголом отличился защитник Владимир Рыков. А вот «Локо» не смог реализовать пенальти, который пробивал полузащитник Алексей Миранчук. Николич, к слову, не присутствовал на встрече в связи с отбыванием «карантина строгого режима». Но его отлично «заменил» главный тренер сборной России Станислав Черчесов, посетивший игру.

Марко Николич Michalis Karagiannis/imago sportfotodienst/Global Look Press

Зато через неделю, 14 июня, сербский специалист может официально порадоваться — первый, пусть и неофициальный матч завершился победой. «Локо» принимал «Тамбов», а единственный мяч — на счету 21-летнего хавбека Дмитрия Рыбчинского, который выступает за фарм-клуб «Казанку».

Сочи обходит Краснодар не только в туризме

«Быки» точно стали командой, которая вызвала сенсацию. Казалось бы, клуб из одноимённого города идёт на третьем месте, активно дышит в спину «Локомотиву», у которого столько же очков, и угрожает «Зениту» в конкуренции за чемпионство. Но товарищеская игра показала плешь. Или так только кажется на первый взгляд?

В качестве соперника для тренировочного матча «черно-зелёные» выбрали соседей и обидчика — «Сочи». Отомстить за поражение на стадионе «Фишт» 15 марта (0:2) не вышло. Сочинцы после финального свистка радостно помахали ручкой: команда с берегов Чёрного моря обыграла оппонента, на этот раз даже с большей разницей — 4:1. В составе подопечных Александра Точилина отличились все амплуа, кроме голкипера, конечно: нападающий Антон Заболотный, хавбек Андрей Мостовой, форвард Александр Кокорин, реализовавший пенальти, и защитник Кирилл Заика. У «Краснодара» же — полузащитник Вандерсон, точно пробивший 11-метровый.

ЦСКА разобрался с командой из ПФЛ, но не с коллективом из высшего дивизиона

Вся молодость, активность и желание доказывать собраны именно в составе «армейцев» — средний возраст клуба 23,7 года. Однако этого недостаточно, чтобы победить. Опытный тульский «Арсенал», который 13 июня приехал к сопернику в гости, разобрался с «красно-синими» пусть и не одной левой, но достаточно уверенно — благодаря забитым мячам белорусских футболистов Максима Володько, Юрия Ковалёва, а также атакующего полузащитника Владислава Пантелеева команда из тульской области одержала победу (3:2).

Зато подопечные Виктора Гончаренко обыграли «Родину» из зоны «Запад» досрочно завершившейся Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и забили сверх нормы — девять или десять мячей. Неужто это уровень ЦСКА?

Наставнику стоит всерьёз задуматься. Если москвичи возобновят РПЛ с поражения «Зениту», укрепиться в борьбе за Лигу Европы будет непросто.

Советский и российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что ЦСКА был очень молодой командой полтора года назад, сейчас это коллектив, который прошёл свой цикл в развитии.

Уже нельзя на возрасте делать акцент. Все футболисты с хорошим потенциалом. Они могут достойно выступать в чемпионате, что они и делали в свой первый год. Второй зачастую немного сложный. Хотелось бы, чтобы они заиграли. Потому что руководство делает хорошее и правильное дело — играют российские ребята. Но «Зенит» по потенциалу на сегодняшний день выше, — сказал Гаджиев корреспонденту NEWS.ru.

Он уверен, что в одном конкретном матче может случиться что угодно, например, когда команда из премьер-лиги рискует легко проиграть команде из второй.

«Динамо» утопил «Спартак»

Доменико Тедеско Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доменико Тедеско и Ко пригласили на «Открытие Арену» старого-доброго соперника в лице московского «Динамо», который грохнул «красно-белых». В этом сезоне у «Спартака» всё складывается через боль и страдания. Товарищеский матч — прямое тому доказательство. Понятно, что главная задача в этом году для команды немецкого тренера — выиграть Суперкубок страны. Это и логично: стремиться к чемпионству можно, но увидеть золотые медали на груди футболисты смогут только в сладком сне, к Лиге чемпионов соперники не позволят подобраться. Если только по счастливой случайности «красно-белые» прорвутся в Лигу Европы. И то, шансов у «Динамо» Новикова на это куда больше.

Как итог: «бело-голубые» без жалости разобрались с хозяевами поля — матч завершился со счётом 4:1, а в составе «Динамо» отличились защитник Сергей Паршивлюк и нападающий Кирилл Панченко. Даже форвард Клинтон Н’Жи забил. Дважды. У «красно-белых» — нападающий Джордан Ларссон.

По мнению Масалитина, на данный момент очень тяжело рассуждать о Кубке России, потому что никто не знает, как команды подойдут к рестарту чемпионата.

Если смотреть по турнирной таблице, то, естественно, фаворитом является клуб из Петербурга. Но в таких играх никогда не бывает лучшего и худшего, потому что на одну игру можно собраться и выдать максимальный результат. Невозможно сказать, как себя проявит «Спартак», и судить по товарищескому матчу с «Динамо» точно нельзя, — заключил экс-футболист.

«Крылья» и «Рубин» дважды разошлись мирно без суда и следствия

Самарские «Крылья Советов» 13 июня на своей арене дружелюбно открыли двери казанскому «Рубину», но выявить победителя так и не удалось. В закрытом режиме клубы сыграли со счётом 1:1. Ранее они же провели контрольный матч 8 июня на «Ак Барс Арене» в Казани, игра между основными составами также закончилась со счетом 1:1. Спокойно, без скандалов, интриг и паники.

И кто же всё-таки готов? Что в итоге?

Подытожив, необходимо отметить, что лучше всего к возобновлению чемпионата будут готовы те, кто был активен в паузе.