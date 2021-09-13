«Прибил бы сразу»: Генич высказался о канале супруги владельца «Спартака»

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Телекомментатор Константин Генич рассказал о своём отношении к Telegram-каналу супруги владельца «Спартака» Заремы Салиховой. Его слова приводит Sports.ru.

Супруга владельца «Спартака» вела Telegram-канал, в котором делилась подробностями из внутренней жизни клуба. Зарема часто критиковала руководство клуба. В конце июля канал был закрыт.

У телекомментатора спросили, как бы он отнёсся к тому, если бы его жена завела провокационный канал.

Она была бы прибита сразу же. По голове дубинкой или тарелкой, не знаю, — сказал Генич.

Комментатор отметил, что не представляет себе возможным, чтобы жена владельца какого-либо другого клуба вела себя подобным образом.

Моя-то точно этого не сделает — хотя бы потому, что про меня нечего особо рассказывать, — отметил он.

После семи туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» располагается на восьмом месте с десятью очками в запасе.

Ранее сообщалось, что защитник футбольного клуба «Спартак» и сборной России Георгий Джикия после матча квалификации ЧМ-2022 с командой Мальты ответил на вопрос, почему он стал реже общаться с журналистами.