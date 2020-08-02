«При таланте в голове пусто»: в Сети раскритиковали трансфер Кокорина

https://static.news.ru/photo/78a9de0e-d4c1-11ea-bce4-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: fcsm_official/vk.com

Болельщики и просто неравнодушные пользователи Сети неоднозначно оценили переход нападающего Александра Кокорина в московский футбольный клуб «Спартак».

В воскресенье, 2 августа, «Спартак» официально объявил о заключении трудового соглашения с Кокориным по схеме «3+1». Сообщение было опубликовано на официальной странице клуба в Twitter.

А вы уверены, что Саше это надо? Саша всей своей жизнью показал, что при таланте в голове пусто. Сейчас он просто заполучил контракт в топовый клуб, а играть при этом ему не обязательно, — отметил один из болельщиков.

Кроме того, кто-то из фанатов посоветовал руководству клуба «прикрутить стулья к полу», дабы не допустить повторения нашумевшей драки в «Кофемании». Также нашлись и те, кто вспомнил сказанную Кокориным в феврале 2013 года фразу о том, что он никогда не будет играть за «Спартак».

Дело в том, что в 2000 году будущий нападающий, уроженец города Валуйки Белгородской области, вместе со своими родителями проехал порядка 700 км, чтобы пройти просмотр у «красно-белых». Тем не менее в клубе его отказались выпускать на поле из-за отсутствия футболки.

Ранее NEWS.ru писал, что Кокорин будет получать €3 млн в год. Помимо этого новичок «красно-белых» получит €2,5 млн подъёмных за подписание контракта.