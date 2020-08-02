«При таланте в голове пусто»: в Сети раскритиковали трансфер Кокорина

Болельщики и просто неравнодушные пользователи Сети неоднозначно оценили переход нападающего Александра Кокорина в московский футбольный клуб «Спартак».
В воскресенье, 2 августа, «Спартак» официально объявил о заключении трудового соглашения с Кокориным по схеме «3+1». Сообщение было опубликовано на официальной странице клуба в Twitter.
А вы уверены, что Саше это надо? Саша всей своей жизнью показал, что при таланте в голове пусто. Сейчас он просто заполучил контракт в топовый клуб, а играть при этом ему не обязательно, — отметил один из болельщиков.
Кроме того, кто-то из фанатов посоветовал руководству клуба «прикрутить стулья к полу», дабы не допустить повторения нашумевшей драки в «Кофемании». Также нашлись и те, кто вспомнил сказанную Кокориным в феврале 2013 года фразу о том, что он никогда не будет играть за «Спартак».
Дело в том, что в 2000 году будущий нападающий, уроженец города Валуйки Белгородской области, вместе со своими родителями проехал порядка 700 км, чтобы пройти просмотр у «красно-белых». Тем не менее в клубе его отказались выпускать на поле из-за отсутствия футболки.
Ранее NEWS.ru писал, что Кокорин будет получать €3 млн в год. Помимо этого новичок «красно-белых» получит €2,5 млн подъёмных за подписание контракта.
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