Президент «Вероны» Маурицио Сетти заболел коронавирусом

Президент «Вероны» Маурицио Сетти получил положительный тест на коронавирус, следует из сообщения пресс-службы клуба Серии А.
Как уточняется, у Сетти наблюдаются лёгкие симптомы заболевания. В настоящее время он находится на самоизоляции.
8 ноября состоится встреча «Вероны» с «Миланом» в матче 7-го тура чемпионата Италии.
Ранее NEWS.ru писал, что пять футболистов загребского «Динамо» заразились коронавирусом после матча Лиги Европы с ЦСКА.
Общее число заражённых футболистов «Динамо» достигло девяти.