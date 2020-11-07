Президент «Вероны» Маурицио Сетти заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/98781492-20f4-11eb-b07b-fa163e074e61_660.jpg Маурицио Сетти Фото: www.imagephotoagency.it/imago sportfotodienst/Global Look Press

Президент «Вероны» Маурицио Сетти получил положительный тест на коронавирус, следует из сообщения пресс-службы клуба Серии А.

Как уточняется, у Сетти наблюдаются лёгкие симптомы заболевания. В настоящее время он находится на самоизоляции.

8 ноября состоится встреча «Вероны» с «Миланом» в матче 7-го тура чемпионата Италии.

Ранее NEWS.ru писал, что пять футболистов загребского «Динамо» заразились коронавирусом после матча Лиги Европы с ЦСКА.

Общее число заражённых футболистов «Динамо» достигло девяти.