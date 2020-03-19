https://static.news.ru/photo/06911ed6-69d2-11ea-91ff-fa163e6e4271_660.jpg Фото: ФК «Урал»/vk.com

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов отреагировал на предложение руководителя столичного «Спартака» Леонида Федуна отменить или приостановить финансовый фейр-плей на время паузы из-за пандемии коронавируса.

Лично я поддерживаю Федуна в этом вопросе. У нас же фактически не будет доходов, ни матч-дэй, ни телевидения, и сколько мы ещё будем в таком режиме сидеть, — приводит слова Иванова Sport24.ru.

Все футбольные, хоккейные и баскетбольные соревнования, проходящие на территории России, отменены до 10 апреля из-за распространения коронавируса.

Руководитель футбольного клуба «Арсенал» (Тула) Гурам Аджоев переживает, что Российская премьер-лига не возобновится в апреле, но это не отразится на контрактах футболистов, писал NEWS.ru.