https://static.news.ru/photo/19244c5e-5e1e-11ea-a02a-fa163e074e61_660.jpg Григорий Иванов Фото: fc-ural.ru

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что команда была готова играть с «Шинником» в 1/4 финала Кубка России на плохом поле.

Он заявил, что нужно было заранее сказать о переносе матча.

Меня удивляет позиция делегата матча, который утром сказал, что состояние газона оценивается на «тройку» и играть на нём можно. «Урал» был готов играть хоть на асфальте, — цитирует Иванова РИА Новости.

Российский футбольный союз (РФС) объявил ранее, что матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён из-за плохого газона. Новая дата проведения матча будет определена позднее, писал NEWS.ru.