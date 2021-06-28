Президент украинского клуба рассказал, как радовался поражению «москалей»

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Футболисты сборной Испании забили в свои ворота в матче 1/8 финала Евро-2020 с командой Хорватии.

Голкипер Унаи Симон на 20-й минуте не справился с пасом назад от хавбека сборной Испании Педри. Передача была кручёная, прыгающая, почти с центра поля. Этот автогол стал уже девятым на...