Президент украинского клуба рассказал, как радовался поражению «москалей»
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
19:50, 28 июня 2021
Фото: Григорій Козловський/facebook.com
Президент украинского футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский поделился ощущениями от матча Бельгия — Россия на чемпионате Европы по футболу. Он рассказал, как радовался поражению «москалей». Его слова приводит сайт Tribuna.com.
Козловский в фан-зоне «Руха» смотрел матч с президентом «Карпат» Олегом Смалийчуком.
Мы кайфовали оттого, что бельгийцы рвали москалей. Это была тема нашего разговора, — сказал Козловский.
Сборная Украины, заняв третье место в группе C, вышла в плей-офф Евро-2020. В 1/8 финала турнира подопечные Андрея Шевченко встретятся с командой Швеции. Матч состоится 29 июня в Глазго (Шотландия).
Ранее сообщалось, что президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, при каких условиях может пройти товарищеский матч между сборными Украины и России.