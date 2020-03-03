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Семейный фестиваль «Мир футбола» в 2020 году пройдёт в 30 городах России с 30 мая по 6 сентября и соберёт более 1 млн посетителей, говорится в сообщении организаторов.

Россиян ожидают 100 увлекательных дней футбола, в рамках которых более 10 тыс. детей пойдут в футбольные школы. Кроме того, посетители фестиваля смогут сыграть в футбол, панну (одна из разновидностей уличного...