Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин уверен, что чемпионат Европы 2020 года пройдёт в намеченные сроки, несмотря на коронавирус.
Мы организуем чемпионат Европы в 12 странах и справляемся с разными вопросами, в том числе и с этим вирусом. Мы уверены в том, что турнир состоится, —
цитируетЧеферина ТАСС.
Ранее УЕФА официально объявил, что матч 1/16 финала Лиги Европы между итальянским «Интером» и болгарским «Лудогорцем» пройдёт в Милане без зрителей, писал NEWS.ru.
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