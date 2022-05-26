Президент УЕФА усомнился в возвращении российских клубов в еврокубки

Александер Чеферин / Фото Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин высказался о ситуации с отстранением российских клубов от международных соревнований. Он допустил, что российские клубы не вернутся в еврокубки, сообщает Sky Sport Italia.

Все мы недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы. Никто не мог предположить, что разразится такой конфликт. Когда это началось, мы все думали, что это продлится пару недель. Поэтому сейчас очень сложно предсказывать, что произойдёт дальше. Я не уверен, что российские клубы смогут снова играть в еврокубках, — сказал Чеферин.

Российские клубы и сборные не участвуют в международных соревнованиях с конца февраля, когда началась спецоперация РФ на Украине. 2 мая УЕФА принял решение продлить отстранение всех российских клубов и сборных от международных соревнований на сезон-2022/23. Таким образом, клубы не сыграют в еврокубках, а сборная — в Лиге наций.

В начале марта УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции по отстранению российских клубов и сборной от международных турниров. Президент УЕФА Александер Чеферин выразил в связи с этим сожаление и признался, что не хотел применять санкции к России.