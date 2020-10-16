Президент УЕФА Чеферин: Евро может пройти в восьми странах или в одной

https://static.news.ru/photo/f4cb2bd2-0f95-11eb-8d09-fa163e074e61_660.jpg Александер Чеферин Фото: vk.com/ceferin

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал информацию о том, что УЕФА может отменить матчи чемпионата Европы-2020, который перенесён на следующий год из-за COVID-19, в Санкт-Петербурге и Баку.



На данный момент план состоит в том, чтобы провести Евро в том виде, в каком он запланирован, но я должен сказать, что мы можем провести Евро не в 12 странах, а в 11, в восьми, в пяти или в одной стране. Мы ещё оцениваем ситуацию, посмотрим. Мы ещё не обсуждали никаких изменений, но для нас очень важно посмотреть, как будет развиваться эта ситуация со здоровьем, как будут развиваться путешествия и как будут реагировать правительства, — передали слова Чеферина корреспонденту NEWS.ru в пресс-службе УЕФА.

Британский таблоид The Sun ранее сообщил, что УЕФА может отозвать у Санкт-Петербурга право принимать матчи чемпионата Европы по футболу — 2020 из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. Также сообщалось, что в списке на исключение хозяев турнира значится Баку, так как Азербайджан находится в состоянии конфликта с Арменией. Кроме того, в УЕФА раздумывают и насчёт Бильбао, где плохо идёт продажа билетов.

Ранее УЕФА сообщил, что чемпионат Европы пройдёт в 12 городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Все 12 городов-организаторов подтвердили свои намерения принять матчи Евро-2020 летом следующего года, писал NEWS.ru.