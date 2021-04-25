Президент «Спартака» Федун прокомментировал победу над ЦСКА

https://static.news.ru/photo/1a0fb8c8-a5e5-11eb-b901-96000091f725_660.jpg Леонид Федун Фото: spartak.com

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун отреагировал на победу «красно-белых» над ЦСКА со счётом 1:0 в матче 27-тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Когда игра не идёт, проявляешь характер. Зашёл после игры в раздевалку, высказал все, что думаю. Сказал: «Считайте, что отмазались». Победа нужна была для обеих команд, не было много голов, потому что каждому коллективу надо было победить, больше шла рубка. Ноль ударов в створ — это говорит о том, что мы качественнее играли, — заявил Федун после матча.

Он опроверг информацию о том, что команда определилась с новым главным тренером. Доменико Тедеско действительно покинет команду после завершения контракта. По словам президента клуба, никто в этом сезоне не заслужил чемпионства, кроме «Зенита».

В матче против «Локомотива» буду болеть за питерцев, — добавил он.

Ранее московский «Спартак» одержал победу в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв ЦСКА на домашнем стадионе «Открытие Арена» со счётом 1:0. Единственный мяч в игре забил на 53-й минуте нападающий «красно-белых» Джордан Ларссон.

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич объяснил поражение от «Спартака» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Армейцы» на выезде проиграли со счётом 0:1.