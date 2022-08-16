Президент РПЛ рассказал о влиянии Fan ID на посещаемость игр Президент РПЛ призвал вернуть болельщиков на трибуны после введения Fan ID

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Оформление карты болельщика (Fan ID) в мобильном приложении «Госуслуги»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал порталу Sports.ru о влиянии паспортов болельщика на российский футбол. По его словам, фанаты не воспринимают этот механизм как комфортный, однако его необходимо реализовывать, одновременно решая вопрос о возвращении болельщиков на трибуны.

Клубам нужны болельщики, болельщикам — зрелище. Наша общая задача — вернуть фанатов на стадион. Нужен диалог и компромиссы, — подчеркнул Алаев.

Он отметил, что сейчас интерес к футболу высок, однако зимой можно ожидать снижения интереса. Поэтому необходимо определить формат и повестку встреч с болельщиками, на которых предлагается выслушать их комментарии и пожелания. В их числе могут быть преференции от партнеров и клубов для обладателей карты. Одной из таких встреч станет круглый стол, который планируется провести в Госдуме.

Наш приоритет — разрешить этот вопрос. Это не наше решение, мы просто обязаны его выполнять, — сказал Алаев.

Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий начал действовать в России с 1 июня. Фанаты большинства клубов России решили бойкотировать матчи в связи с этим законом, и посещаемость матчей значительно упала. В связи с этим клубы лиги хотят провести консультации с депутатами Госдумы и попросить их о смягчении закона в части получения документа отдельными категориями граждан России, в частности людьми старше 60 лет и детьми.

В свою очередь депутат Госдумы Роман Терюшков признал, что система паспорта болельщика не заработала в полном объеме, так как не была должным образом протестирована. Также существуют сложности при оформлении Fan ID. По мнению депутата, введение Fan ID следует отложить.