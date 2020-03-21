https://static.news.ru/photo/96009936-6b6a-11ea-8184-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин считает, что приостановленный из-за распространения коронавируса сезон возобновится не раньше 24 апреля.

Клубам ещё понадобится пару недель, чтобы привести игроков в форму. Если даже всё 10 апреля откроется, то раньше 24 апреля чемпионат не стартует, — сказал Прядкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он рассказал, что существует несколько вариантов календаря РПЛ — оптимистичный, пессимистичный и со взглядом на будущее. Также Прядкин допустил вариант досрочного завершения сезона без доигровки турнира.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.