Президент РПЛ назвал продуктивной встречу с представителем Роспотребнадзора

https://static.news.ru/photo/59afc8ac-d817-11ea-b027-fa163e074e61_660.jpg Сергей Прядкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал NEWS.ru, что встреча клубов и представителя Роспотребнадзора, прошедшая в онлайн-формате оказалась очень полезной.

Клубы очень просили организовать встречу с Роспотребнадзором, чтобы напрямую пообщаться и задать интересующие вопросы по организации матчей, квотах болельщиков на стадионах, сокращении сроков карантина, въезде иностранцев. Мы рады, что удалось собраться в онлайн-режиме перед стартом чемпионата, а встреча оказалась очень продуктивной, — отметил Прядкин.

В ходе встречи представители футбольных команд спрашивали, можно ли ограничить срок карантина контактной группы при регулярном тестировании с 14 дней до 7, а также возможно ли сократить срок карантина для въезжающих иностранцев. Коллеги из Роспотребнадзора подчеркнули, что на данный момент изменений в этих вопросах не планируется.

Представители клубов также задали вопрос увеличения квоты болельщиков на стадионах. Представитель Роспотребнадзора подчеркнул, что этот вопрос решают руководители регионов исходя из эпидемиологической обстановки в регионах.

На встрече ещё раз подчеркнули, что в каждом случае возникновения заболеваний в клубах РПЛ расследование проводит региональное отделение Роспотребнадзора и выявляет круг контактных лиц.

Прядкин также отметил, что клубы поблагодарили ведомство за конструктивную беседу.

Сезон-2019/20 чемпионата России по футболу был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а возобновился 19 июня и был доигран с ограниченным количеством зрителей на трибунах — 10% от заполняемости арены. Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что весь новый сезон-2020/21 будет проходить также с ограничениями. Возвращение болельщиков на трибуны стадионов возможно только в том случае, если будут соблюдены санитарные нормы

Как писал NEWS.ru, директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин хочет, чтобы стадионы на матчах чемпионата России были заполнены.