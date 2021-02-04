Президент РФС рассказал о вакцинации «Спутником»

https://static.news.ru/photo/8f1e43b2-66e0-11eb-acf6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков по итогам Внеочередной конференции признался, что прошёл вакцинацию от коронавируса, и рассказал о ситуации с вакцинацией футболистов сборной России перед началом отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

Ситуация улучшается, и причина этому — наработка иммунитета. Я сам вакцинировался «Спутником» ещё в сентябре. Мои знакомые тоже. Никаких побочных эффектов не было. Редко когда вакцинированный человек подхватывает инфекцию. Это говорит о том, что «Спутник» даёт защиту, — сказал Дюков журналистам по итогам внеочередной конференции РФС.

Он отметил, что заставлять игроков проходить эту процедуру никто не может. Это должно носить добровольный характер. Однако он считает эту меру очень важной.



Нас ждут серьёзные матчи, а пропуск матча кем-то из основных игроков сборной создаёт проблему в решении задачи — отбора к ЧМ в Катар. Надеюсь, футболисты сами это осознают, — добавил он.

4 февраля, как писал NEWS.ru, Дюков был переизбран на пост главы РФС. Он был единственным кандидатом на этот пост и был избран единогласно. 53-летний функционер возглавляет РФС с февраля 2019 года и сохранит должность как минимум до 2025-го, когда пройдут следующие выборы.

Также Конференция РФС единогласно проголосовала за единый список кандидатов в исполком организации, куда вошли председатель судейского комитета РФС Хачатурянц и председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьёв. Автоматически в состав исполкома вошёл Александр Дюков. По его словам, детей нужно приобщать к футболу с двухлетнего возраста.