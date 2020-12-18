Президент РФС Дюков выдвинут кандидатом в исполком УЕФА

https://static.news.ru/photo/e67521be-411d-11eb-8335-fa163e074e61_660.jpg Александр Дюков Фото: rfs.ru

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выдвинут организацией на пост члена исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Исполком РФС выдвинул президента РФС Александра Дюкова в качестве кандидата для избрания в члены Исполнительного комитета УЕФА, — говорится в сообщении.

Дюков возглавляет РФС с 2019 года. С 2008 по 2017 год он был президентом петербургского «Зенита», позже занимал пост председателя совета директоров клуба.

Выборы в исполком УЕФА состоятся на конгрессе союза в марте 2021 года. В нынешний состав исполкома входит Алексей Сорокин, являющийся также членом совета Международной федерации футбола (ФИФА).

Также РФС объявил дату внеочередной конференции организации, на которой будет избран президент и состоятся выборы в исполком. Помимо этого, сообщается о решении подписать новый четырёхлетний контракт с генеральным секретарём организации Александром Алаевым, который занимает эту должность с 2019 года, а до этого временно исполнял обязанности президента, пока не был избран Дюков.

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