Президент РФС против лимита на легионеров, но пока без них не обойтись

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков по итогам Внеочередной конференции организации поделился своим отношением к лимиту на легионеров.
Я сам являюсь противником лимита, но мы должны быть реалистами: на данный момент мы должны работать в рамках лимита. Наша система подготовки спортивного резерва не даёт в должном количестве футболистов того качества, которые нужны нашим профессиональным лигам, — сказал Дюков журналистам по итогам заседания.
Однако, по его словам, необходимо регулирование — баланс между интересами клубов и сборной России. Он убеждён, что необходимо учитывать мнение Министерства спорта, которое участвует в утверждении лимита.
Зная позицию министерства, предположить согласование или отмены лимита в футболе сейчас невозможно. Поэтому на данный момент мы не можем обойтись без лимита на легионеров. Я надеюсь, что мы к этому придём, — заключил он.
Ранее переизбранный президент РФС Александр Дюков рассказал, когда стоит ожидать изменений формата проведения чемпионата России, писал NEWS.ru.